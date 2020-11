Fútbol/Liga Naciones.- (Crónica) Bélgica deja a Inglaterra fuera de las quinielas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La selección de Bélgica superó (2-0) a la de Inglaterra este domingo en la penúltima jornada del Grupo 2 de la Primera División de la Liga de Naciones, con lo que deja a los ingleses sin opciones de 'Final a Cuatro', pelea por el título que buscarán Italia y Países Bajos en la última jornada del Grupo 1.



Los de Roberto Martínez volvieron a contar con un Youri Tielemans artillero, con tres goles en sus últimos cinco partidos, entre selección y club, para estrenar el marcador a los 10 minutos. En el 25', Dries Mertens dobló la renta para Bélgica, mientras Inglaterra comenzaba a enseñar lo que sería una mala noche a coste alto.



Lukaku fue el mejor de los locales a pesar de no marcar y la selección de los Tres Leones no tuvo reacción. La victoria deja a Bélgica con 12 puntos por los 10 de Dinamarca, duelo directo el próximo miércoles por decidir el primer puesto y el billete a la 'Final a Cuatro' a la que ya no optan los ingleses.



Mientras, los daneses vencieron (2-1) a la descendida Islandia con un doblete de penalti de Christian Eriksen, el segundo en el descuento y buscarán en tierras belgas la sorpresa.



Además, Países Bajos goleó (3-1) a una Bosnia que perdió la categoría, gracias en gran parte al inicio enchufado de Georginio Wijnaldum, con dos goles en los primeros 15 minutos. Depay hizo el tercero en la reanudación, para una 'oranje' que suma 8 puntos por los 9 de Italia. Polonia, también con opciones, está en 7.



Los polacos cayeron con Italia (2-0), con un gol de penalti de Jorginho cerca de la media hora y otro postrero de Berardi, aunque el mejor de la Azzurri fue Insigne. El miércoles, Italia se la jugará ante la descendida Bosnia, mientras que Países Bajos y Polonia tendrán su opción de estar en la pelea por el torneo.

Te Recomendamos