"Estoy muy feliz de ser el piloto que lleva a Suzuki a la cima", dice Joan Mir

"Estoy muy feliz de ser el piloto que lleva a Suzuki a la cima", aseguró el español Joan Mir tras coronarse este domingo como nuevo campeón del mundo de MotoGP, dando el título a la marca japonesa por primera vez desde el año 2000.

Mir sucede en el palmarés a los legendarios Barry Sheene, Kevin Schwantz y Kenny Roberts Jr, el último en ganar el título de pilotos con la marca de Hamamatsu.

Es el primer título para Mir, a sus 23 años y tras solo dos temporadas en la categoría reina del motociclismo: "No acabo de creérmelo. Necesitaré unas horas, no antes de haber tomado una ducha", señaló.

"Cuando he visto la pizarra con las palabras 'World Champion' no podía creerlo", insistió Mir, que acabó séptimo en el Gran Premio de Valencia, ganado este domingo por el italiano Franco Morbidelli (Yamaha), pero sumó los puntos suficientes para que ningún otro piloto pueda alcanzarle el próximo domingo en Portugal en la última prueba de la temporada.

"Es una lástima que no haya habido público en las gradas porque siempre es una motivación extra", añadió el español en referencia a la disputa de la carrera a puerta cerrada, como el resto de las que forman parte del calendario 2020, por las medidas contra la pandemia del nuevo coronavirus, que obligó a suspender la temporada durante varios meses y a recortar el programan inicialmente previsto, con cuatro carreras menos disputadas.

- De Mallorca como Lorenzo y Nadal -

Nacido en Palma de Mallorca, Mir sucede en el palmarés a su compatriota Marc Márquez, séxtuple campeón de MotoGP a sus 27 años y ausente en este Mundial tras romperse el brazo en la primera carrera de la temporada.

"¡Felicidades!", tuiteó rápidamente el campeón del mundo en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Conocido por su tranquilidad, Mir admitió este domingo que en las últimas semanas tuvo nervios a medida que se acercaba el desenlace del campeonato, que hasta septiembre no pensó en poder ganar, en momentos en los que no había sumado aún ninguna victoria en MotoGP, un triunfo que no llegó hasta hace una semana, en el Gran Premio de Europa disputado en el mismo circuito de Valencia en el que se ha coronado.

Campeón del mundo de Moto3 en 2017, Mir aseguró que lamenta "no haber pasado dos años en Moto2" antes de dar el salto a la categoría reina en 2019. "Pero fue la decisión correcta".

Interrogado sobre el hecho de su origen mallorquín, como otro campeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, o el tenista Rafael Nadal, Mir respondió que "sin duda hay algo especial en esta pequeña isla".

Precisamente, Mir debutó en el motociclismo en la academia que dirige el padre de Lorenzo, que sorprendió al nuevo campeón uniéndose a la conferencia de prensa por video.

"Algunos dicen que sólo has ganado una carrera, pero has sido el más fuerte", le comentó.

"Me gustaría celebrar el título en Mallorca, pero hay que ser prudentes", concluyó Mir, que la próxima semana en Portugal correrá por primera vez como campeón.

