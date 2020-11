"Esperamos un rival peligroso", dice Berizzo sobre Bolivia

En la imagen el entrenador de Paraguay, Eduardo Berizzo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Asunción, 15 nov (EFE).-El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, dijo este domingo que espera a una selección boliviana "peligrosa" para el partido del martes en Asunción por la cuarta jornada de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar, lo que obligará a sus pupilos a estar en guardia.

"Esperamos un rival peligroso, con un entrenador (Cesar Farías) con experiencia que intentará cerrarnos los caminos, hacer del partido que su plan se imponga, así que estaremos en guardia, alertas", dijo Berizzo en rueda de prensa virtual.

Bolivia llega al partido en Asunción tras perder en casa contra Ecuador por 2-3, mientras que Paraguay saldrá a la cancha tras el valioso empate 1-1 del jueves contra Argentina en Buenos Aires.

Al respecto, Berizzo señaló que Bolivia "ha sufrido muchos cambios en estos dos partidos, no han mantenido una formación fija, también les ha tocado jugar partidos de visitante muy complejos, de local con la determinación de la altura".

No obstante insistió en que Paraguay deberá mantener su esquema de "proponer desde la posesión del balón" y "utilizar la delantera de la mejor manera para lastimar a nuestro rival haciendo posesiones".

El entrenador abundó que "el partido contra Bolivia nos obligará a usar muy bien el balón, a tener imaginación en ataque, a no perderlo imprudentemente para recibir contraataques, y a asumir el control del partido, que es una idea instalada en el equipo".

Berizzo no dio detalles sobre cómo resolverá la baja de Miguel Almirón, la gran ausencia de los guaraníes ante Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.

Aunque señaló que podría optar por uno o dos puntas, si bien indicó que el entrenamiento de esta tarde noche y el del lunes será el que indique su planteamiento general, además del propio desarrollo del encuentro.

En la misma rueda de prensa, el central Alejandro Romero Gamarra, que no ha debutado en estas eliminatorias, alertó de la importancia del encuentro y del rival, al tiempo que apeló al momento por el que pasa la Albirroja.

"La vibra es muy positiva, hay un grupo fantástico, hay mucha calidad y estamos compitiendo muy bien, y para el partido del martes darlo todo y conseguir los tres puntos", dijo el jugador del New York Red Bulls estadounidense.

Bolivia será el cuarto rival de Paraguay en estas eliminatorias, tras empatar ante Argentina y Perú, y vencer a Venezuela.

Los de Farías acumulan, además de la derrota ante Ecuador, las recibidas frente a Brasil por 5-0 y Argentina por 1-2.