El Salvador no reconoce a Merino como presidente de Perú y manda fuerzas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 15 nov (EFE).- El presidente Nayib Bukele señaló este domingo que El Salvador "no reconoce al Gobierno golpista de (Manuel) Merino" y mandó fuerzas al pueblo peruano que el sábado se manifestó en contra del Ejecutivo.

"El Salvador no reconoce al Gobierno golpista de Merino (...) el pueblo en las calles está haciendo a todo el Gobierno golpista renunciar, uno por uno", publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "¡Fuerza Perú!".

Perú despertó este domingo abrumado por unos acontecimientos que han puesto al Ejecutivo de Merino, considerado ilegítimo y criminal por la inmensa mayor parte de la población desde su asunción el pasado lunes, al borde de su disolución, mientras se conocen las consecuencias de una noche de violencia innecesaria que probablemente derive en consecuencias legales.

La brutal represión de la masiva marcha de protesta ciudadana contra el presidente de transición peruano dejó un balance de dos personas muertas, 94 heridos -63 de ellos hospitalizados- y 42 ciudadanos desaparecidos, según reportan organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias peruanas.

Merino tiene las horas contadas al frente del país, un fin que llegará ya sea por su dimisión o porque será destituido por el Congreso que hace menos de una semana lo elevó al poder, el mismo del que saldrá ahora con las manos manchadas de sangre.

El saldo trágico de, al menos, dos muertos en las marchas de protesta del sábado contra su Gobierno hace virtualmente imposible su permanencia en el poder, ante el visceral y profundo rechazo de la población a su figura y a la de quienes lo apoyaron en su fulgurante subida, y caída, de la oficina presidencial.

Sus aliados en esta drama político, convertido en una tragedia nacional que todo el mundo pudo ver venir pero que desde el Gobierno no se hizo el menor esfuerzo por evitar, ya han comenzado construir el ataúd administrativo por el que se despedirá de la presidencia.

Este domingo la Junta de Portavoces del Congreso se reunirá para evaluar la destitución del mandatario, un paso que se dará salvo que antes, como pide la gran mayoría del panorama político peruano, Merino presente su dimisión.