El expresidente Cardoso vota en Sao Paulo y critica "arrogancia" de Bolsonaro

El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. EFE/ Cecilia Malavolglia /Archivo

Sao Paulo, 15 nov (EFE).- El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso votó este domingo en las elecciones municipales que se celebran en el país y criticó la "arrogancia" del mandatario Jair Bolsonaro, quien lidera una negacionista ultraderecha.

"Hay un cierto descontrol, una arrogancia en este Gobierno", dijo a los periodistas Cardoso, quien acompañó a las urnas al alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, quien es candidato a la reelección y hasta ahora favorito para continuar cuatro años en el cargo.

En breves declaraciones, Cardoso criticó la "dejadez" del Gobierno del líder de la ultraderecha en relación al medioambiente y su negacionismo respecto a la pandemia de la covid-19, que ya deja en el país más de 165.000 muertos y 5,8 millones de contagios.

"Hay que ver cómo está el pueblo. No olvidar que la situación es muy difícil y entender que no nos podemos engañar", declaró Cardoso, quien gobernó entre 1994 y 2003 y es una referencia histórica del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha), al que pertenece Covas.

"Hay mucho desempleo en el país. Tenemos ahora el problema de la pandemia, tenemos también los incendios" en la región amazónica y "la sensación es de mucho descontrol", apuntó.

El expresidente dijo que a sus 89 años ya no tiene "nada que buscar en la política" y ensalzó a Covas, de 40, como uno de los "nuevos líderes que precisa el país".

Las últimas encuestas le atribuyen a Covas una intención de voto en torno al 38 %, lo cual le obligaría a disputar una segunda vuelta dentro de dos semanas.

Los sondeos sitúan en segundo lugar al socialista Guilherme Boulos (16 %), por delante del exalcalde Marcio França, de centro izquierda (13 %), y el conservador Celso Russomanno, quien cuenta con el apoyo explícito de Bolsonaro y tiene también un 13 %.

Con casi nueve millones de votantes, Sao Paulo constituye el mayor colegio electoral del país, lo que da a su Alcaldía una enorme proyección, incluso a nivel nacional.

La municipales se celebran este domingo en 5.569 ciudades del país, en medio de estrictos protocolos de seguridad debido a la pandemia de coronavirus.

Las elecciones deberían haberse celebrado en octubre pasado, pero fueron postergadas precisamente por la pandemia, que según muchos especialistas puede estar iniciando en el país una segunda ola, cuando aún no se ha superado la primera.