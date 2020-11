El arresto de un opositor pone en duda la independencia judicial en Bolivia

El abogado boliviano Jorge Valda (c). EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 15 nov (EFE).- El arresto de un abogado relacionado a uno de los bloques opositores más importantes al Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente boliviano Luis Arce, ha generado dudas sobre la acción de la justicia y ha llevado al Gobierno del país a dar garantías de imparcialidad.

La razón de la aprensión del abogado Jorge Valda, representante del Comité Cívico de Santa Cruz, son los "movimientos económicos" que derivó en un proceso en su contra hace dos años y por ello se "descarta una persecución política", dijo este domingo a los medios el fiscal encargado del caso César Choquehuanca.

El funcionario detalló que en 2017 la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó movimientos de dinero que "son cuantiosos" en la compra de inmuebles y vehículos y que el abogado "no habría encontrado justificativos" para esas operaciones en el sistema financiero.

El abogado Valda fue arrestado en Santa Cruz el pasado sábado y trasladado a La Paz para afrontar el proceso que calificó como un "abuso y arbitrariedad" hacia quienes piensan distinto, según un video en el que explicó las condiciones de su arresto.

Valda dijo que lo detuvieron en Santa Cruz por una supuesta "conducción peligrosa" pero que finalmente fue para notificarlo por el proceso en cuestión basado en sus movimientos bancarios que, según explicó, fue rechazado por la Fiscalía el año pasado pero abierto nuevamente.

El jurista consideró que su arresto se debe a las denuncias que en este último tiempo se presentaron contra el fiscal General, Juan Lanchipa, y por "los hechos vinculados al fraude" electoral que supuestamente se advirtió en la pasada elección general del 18 de octubre.

Este caso ha generado un pronunciamiento público esta jornada del ministro de Justicia, Iván Lima, que mencionó que sostuvo que la independencia judicial "está garantizada", que desde el Ejecutivo del país se dan "plenas garantías" a los administradores de justicia para cumplir su labor y que "esa es la norma que va a regir la gestión del presidente Arce".

"Hemos dejado los tiempos en que el ministro de Justicia dirigía a la Justicia y las decisiones de casos concretos", mencionó Lima que recalcó que no se pronunciaría en concreto sobre el arresto de Valda.

"Esta aprehensión es totalmente ilegal" y "advertimos al poder judicial y al MAS que no permitiremos el abuso de poder", escribió en Twitter el exlíder cívico cruceño y excandidato a la presidencia del país Luis Fernando Camacho.

Una de las premisas del nuevo Gobierno de Arce ha estado en rechazar todo tipo de "persecución política", algo que ha subrayado el vicepresidente del país, David Choquehuanca, en el acto de posesión de las autoridades del nuevo Gobierno la semana pasada.

La independencia judicial ha sido uno de los aspectos que se ha cuestionado en la gestión de Evo Morales y que también ha valido críticas contra el periodo de transición de la expresidenta interina Jeanine Áñez.