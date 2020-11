EEUU.- Un juez deroga las limitaciones impuestas por Trump en el programa DACA para migrantes indocumentados

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un juez federal ha derogado este sábado las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump a DACA, programa que evita la deportación de migrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores.



El juez ha asegurado que el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Chad Wolf, no disponía de un mandato legal para ejercer sus funciones cuando firmó el reglamento que acortaba de dos a un año las renovaciones del programa el pasado julio.



Este es el último de una serie de fallos judiciales que estipulan que el cargo de Wolf debe ser confirmado por el Senado para que sus actos sean legales, según ha recopilado CNN, un trámite para el que aún no hay fechas, ha confirmado a esta cadena de televisión el portavoz del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. DACA, UNA BANDERA DE LA GESTIÓN DE OBAMA



El programa DACA, llamado así por las siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la infancia, fue un programa puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Barack Obama para evitar la deportación de jóvenes migrantes irregulares que habían llegado al país cuando eran menores de edad.



Este permite que durante un periodo renovable de dos años estas personas, conocidas como 'Soñadores', no puedan ser deportadas y sean elegibles para un permiso de trabajo siempre que no tengan antedecentes penales.



Tras su llegada a la presidencia, Donald Trump derogó DACA, sin embargo fue obligado a dar marcha atrás por un fallo del Tribunal Supremo. Con este nuevo reglamento, su Gobierno intentaba limitar parcialmente el programa.



Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama cuando aprobó el plan, ha prometido que mantendrá DACA y que garantizará que los beneficiarios del programa puedan tener acceso a becas estudiantiles.



El fallo judicial ha tenido eco en las filas del partido demócrata. Figuras como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, han celebrado la noticia y criticado a Wolf.





