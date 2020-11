EE.UU. podría volver a cierta normalidad en segundo o tercer trimestre de 2021

En la última semana, EE.UU., el país más afectado por la pandemia con casi 11 millones de casos y más de 245.000 fallecidos, ha sufrido récords diarios de nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2, con la cifra inédita de 187.095 nuevas infecciones el viernes. EFE /Giorgio Viera /Archivo

Washington, 15 nov (EFE).- El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, señaló este domingo que Estados Unidos podría regresar a una "normalidad relativa" en torno al segundo o tercer trimestre de 2021, aunque advirtió de que depende de una serie de factores como las futuras vacunas.

"Tenemos que hacer que la gente reciba la vacuna, por lo que si conseguimos que una mayoría abrumadora de personas la reciba, y, por un lado, tienes una efectiva y, por otro, un alto nivel de utilización, podríamos comenzar a hacer que las cosas vuelvan a ser relativamente normales conforme entremos en el segundo y cuarto trimestre del año", dijo Fauci, en una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Aun así, insistió en que tienen que darse una serie de factores: "Tenemos una vacuna, tiene que ser repartida y no podemos abandonar medidas fundamentales de salud pública. Puedes alcanzar un grado de normalidad al tiempo que haces cosas fundamentales de salud pública".

Preguntado sobre el proceso de transición de la Administración de Donald Trump al futuro Gobierno del demócrata Joe Biden, Fauci opinó que sería mejor que los funcionarios gubernamentales comiencen a trabajar lo antes posible con el equipo del que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), en lo que respecta a la crisis sanitaria.

"Por supuesto que sería mejor si pudiéramos empezar a trabajar con ellos", dijo el director del gubernamental Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés).

"Como sabe -agregó-, he pasado por transiciones múltiples, al haber servido a seis presidentes durante 36 años. Y está muy claro que el proceso de transición por el que estamos pasando es realmente importante en una entrega fluida de la información, como si fuera el relevo de una carrera".

"No quieres parar y luego dárselo a alguien, quieres esencialmente seguir marchando", apuntó.

El 7 de noviembre, Biden fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales por parte de las proyecciones del medios de comunicación, pero el presidente saliente, Donald Trump, no ha reconocido su derrota alegando fraude, y ha dado indicios de que no facilitará una transición pacífica del poder.

En la última semana, EE.UU., el país más afectado por la pandemia con casi 11 millones de casos y más de 245.000 fallecidos, ha sufrido récords diarios de nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2, con la cifra inédita de 187.095 nuevas infecciones el viernes.

Pese a este incremento, Fauci descartó que vaya a declararse un confinamiento nacional, pero auguró órdenes de cuarentena en lugares concretos.

"Si no damos la vuelta al repunte (...) no vamos a imponer un confinamiento nacional, creo que eso esta muy claro, pero pienso que vamos a empezar a ver a nivel local, es decir, gobernadores, alcaldes o gente a escala local que hará, como usted ha dicho, restricciones de tipo quirúrgico, que son el equivalente funcional de un confinamiento local".

Esta semana la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra el SARS-CoV-2 es eficaz en 90 %, por encima de lo requerido por los reguladores del país, lo que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público.