Del Tetris a los vikingos, cinco juegos para descubrir las nuevas consolas

Imagen del videojuego de Assassins Creed, cedida por Ubisoft. EFE

Madrid 15 nov (EFE).- Iluminación "ray tracing", imagen 4K o 60 imágenes por segundo son algunas de los avances técnicos que han llegado con las nueva generación de consolas. La mejor manera de descubrirlas es a través de sus juegos y sus personajes, de los vikingos de "Assasin’s Creed" al nuevo y prometedor Spider-Man.

La Xbox Series X y la PlayStation 5 comenzaron a llegar a los salones de todo el mundo esta semana, aunque la de Sony solo ha desembarcado en Estados Unidos, Japón y México; y lo hará en España, Europa y Latinoamérica el día 19.

Los nuevos dispositivos llegan acompañas por una nueva hornada de nuevos títulos, que tratan de aprovechar todas sus nuevas prestaciones. A continuación seleccionamos cinco de los más destacados.

- "Astro’s PlayRoom": El de Asobi Team es un pequeño juego de plataformas, cargado de humor y ternura. Viene preinstalado en la consola Ps5, y es toda una oportunidad para pasar un buen rato junto a sus pequeños robots y descubrir todas las posibilidades del DualSense, el nuevo mando de la consola, que explota al máximo la tecnología háptica.

El nuevo mando cuenta con un sistema de vibración háptico muy preciso, que transmite si el robot anda sobre agua, si llueve o si anda sobre barro. Los gatillos también ofrecen resistencia y aumentan el detalle de sensaciones como por ejemplo, si esta tirando de una cuerda hacia atrás.

El juego es un pequeño homenaje a los seguidores de PlayStation y a sus consolas más antiguas, con guiños escondidos en cada esquina. El jugador deberá recolectar monedas, escalar una montaña convertido en un robot con forma de mono o simplemente pasear mientras se cruza con otros pequeños robots que juegan, cantan o hacen alguna trastada.

- "Marvel’s Spider Man: Miles Morales". Es el primer gran juego diseñado para la nueva generación de consola (solo para Ps5 y Ps4). También es una oportunidad para resaltar los puntos fuertes de esta batería de novedades: los tiempos de carga menores, la iluminación 'ray tracing', las 60 fotogramas por segundos o la calidad 4K.

El 'ray tracing' es un complejo sistema de renderización que permite ver la luz con gran realismo. En los primeros minutos de la nueva historia del superhéroe arácnido, un joven Miles Morales sale del metro en pleno atardecer y la luz se refleja en su cara, su ropa y las luces de los coches, con una nitidez y un juego de luces y sombras asombroso.

Aunque la mejor definición de los detalles gráficas se ven mejor en una televisión de última generación, las 60 imágenes por segundo (el cine solo tiene 24 por segundo) que ofrecen las nuevas consolas consiguen que el desarrollo del juego sea mucho más fluido, y que saltar de rascacielos en rascacielos sea toda una experiencia.

El nuevo Spider-Man es Miles Morales, un personaje afroamericano y latino, que nació con la presidencia de Obama y que refleja una historia actual de Estados Unidos; aborda cuestiones como la importancia de la comunidad, la importancia de creer en uno mismo y la bondad en el ser humano, además de, cómo no, conseguir derrotar al mal y salvar a Nueva York.

- "Gears 5": La última entrega de esta saga de disparos de Microsoft se lanzó el año pasado, pero la compañía ha introducido una serie de mejoras de cara al lanzamiento de Xbox Series X. A falta de una exclusiva para esta nueva consola, el juego es uno de los mejores para descubrir las posibilidades del dispositivo.

"Gears", una saga llena de testosterona, pero en su última entrega dio un pequeño giro y llegó con un protagonista mujer, Kait Diaz; es un título muy cinemático que mejora sensiblemente con imágenes 4k y el incremento de fotogramas por segundo.

Los detalles de las explosiones en las batallas, los efectos meteorológicos de las escenas en el desierto o las simples chispas de una motosierra cuando choca con el acero se ven ahora con más viveza que en la Xbox One.

Esta saga es, junto con "Halo" uno de los buques insignias de Microsoft y está incluido en su Game Pass, el modelo Netflix de suscripción de la compañía con el que quiere ganar la batalla de la nueva generación.

- "Tetris Effect Connected". Este nuevo juego es reconocible para varias generaciones pero llega ahora a la nueva consola Xbox Series X completamente transformado. Se trata de la última creación de Tetsuya Mizuguchi, un desarrollador conocido por crear experiencias sensoriales y con un largo currículum de juegos marcados por la música y la luz.

El juego comienza como una sobria partida de Tetris de las de toda la vida, con una imagen del rompecabezas sobre un fondo oscuro y con un solo tono de color, para más adelante, va transformándose poco a poco, hasta que se acaba convirtiendo en una experiencia marcada por el contraste de colores y música vibrante.

Se trata de un juego de fácil entrada para jugadores de todos los niveles, con un modo cooperativo (de 1 a 3 jugadores) y competitivo que se puede jugar en línea o en modo local.

- "Assassin’s Creed: Valhalla" (Ps5 y Xbox Series X). Es una de las sagas con más seguidores del mundo (ha vendido más de 140 millones de copias) y ya esta disponible para las dos nuevas consolas. En esta ocasión, el jugador se pone en la piel de Eivor, una fiera leyenda que dirige la invasión vikinga de la oscura Inglaterra del siglo IX.

Cada entrega de la exitosa saga histórica de Ubisoft esta ideada para pasar horas y horas recorriendo etapas de la historia cuyos escenarios y pasajes son minuciosamente recreados para la ocasión, la nueva entrega no defrauda en ese sentido.

El jugador podrá elegir si su personaje es un hombre o una mujer, y se dedicará a saquear, explorar, forjar alianzas, a base de fuerza o diplomacia, y lidiar con una críptica profecía, mientras se sumerge en las entrañas de una de las sociedades de navegantes que más interés ha cobrado en los últimos tiempos.

Celia Sierra.