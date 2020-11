Coronavirus.- Boris Johnson se confina tras mantener contacto con un diputado que ha dado positivo por coronavirus

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha comenzado un confinamiento tras confirmarse el positivo por coronavirus de un diputado con el que mantuvo un contacto estrecho. Johnson, que ya pasó el coronavirus en abril, no muestra síntomas por el momento, pero cumplirá los diez días preceptivos de confinamiento.



Johnson ha informado este domingo a las autoridades sanitarias para realizar el rastreo de contactos tras confirmarse el positivo del diputado Lee Anderson, según recoge la BBC.



"Hoy me han notificado desde Pruebas y Rastreo de Sanidad que debo aislarme por haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID-19", ha publicado Johnson en Twitter. "No tengo síntomas, pero sigo las normas y seguiré trabajando desde el Número 10 y liderando la respuesta del Gobierno a la pandemia", ha añadido.



Este confinamiento dificultará su actividad habitual y no podrá asistir a las sesiones de control en el Parlamento, por lo que la Cámara de los Comunes estudia ya fórmulas para mantener la actividad a distancia.

