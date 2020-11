Chile.- Huelva.-La chilena 'Matar a Pinochet' abre Sección Oficial del Festival con un relato "universal" de "amor al pueblo"

14/11/2020 La chilena 'Matar a Pinochet' abre la Sección Oficial del Festival con un relato "universal" de "amor al pueblo". El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido este sábado la presentación de la película 'Matar a Pinochet', una coproducción entre España, Chile y Argentina que tuvo su estreno mundial en el certamen onubense a través de la plataforma Filmin. CULTURA FESTIVAL DE CINE IBEROAMERCIANO DE HUELVA



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido este sábado la presentación de la película 'Matar a Pinochet', una coproducción entre España, Chile y Argentina que tuvo su estreno mundial en el certamen onubense a través de la plataforma Filmin.



Se trata del primer largometraje de ficción de Juan Ignacio Sabatini, conocido realizador de series de televisión, en el que se narra el episodio histórico del intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet ocurrido en 1986 por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está interpretada por Daniela Ramírez, Cristián Carvajal, Gabriela Cañas y Juan Martín Gravina.



Sabatini ha estado presente en la rueda de prensa de presentación junto con el actor Juan Martín Gravina y Carlo D'Ursi, uno de los productores de la cinta. Durante el encuentro virtual, Sabatini ha recordado que la dictadura de Pinochet sigue siendo un "tema tabú" y "una herida aún abierta para los chilenos". Por ello, ha afirmado, tiene especial valor la "revolución social" que ha surgido de la revisión artística que la película aporta a esta etapa histórica.



El productor de la cinta, Carlo D'Ursi, ha asegurado que 'Matar a Pinochet' es "una película universal", que habla del "deseo de librarse de un dictador". Freud, ha citado D'Ursi, "decía que para poder ser adulto hay que matar al padre" y Chile "tiene como padre en cierto sentido a Pinochet". Necesita librarse de él, ha asegurado, "para ser un país moderno". Esta historia, contada desde el punto de vista de una mujer, cuenta como "la comandante Tamara fue la mujer que pudo cambiar la historia de Chile".



Además de describir la película que presenta en esta 46 edición como productor, D'Ursi ha tenido palabras especiales para el Festival de Cine Iberoamericano. "En Huelva he nacido como productor, se lo debo casi todo, para mí Huelva es mi casa", ha admitido.



Por su parte, Juan Martín Gravina ha explicado que su participación en la película ha sido "la mejor experiencia actoral" de su vida y ha garantizado que 'Matar a Pinochet' es "muy buena, fascinante, te hace formar parte de la historia". Según el actor, el largometraje es "una historia de amor" pero no una al uso sino "una historia de amor al pueblo", porque muestra cómo gente que podía haberse quedado mirando desde lejos la situación desde una situación cómoda se implicó hasta "meterse en el meollo" del asunto.



Juan Ignacio Sabatini (Santiago, 1978) hace su aproximación a la realización cinematográfica desde el campo de la imagen, formándose en Barcelona con el prestigioso director de fotografía Tomás Pladevall. Ha dirigido y producido una decena de obras audiovisuales donde destacan las aclamadas series 'Los Archivos del Cardenal', 'Sitiados', 'Perdidos en la Noche' y recientemente 'La Cacería'.



'PLANTA PERMANENTE', UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA



Por su parte, de Argentina ha llegado a la Sección Oficial de la 46 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva el largometraje 'Planta permanente', para cuya presentación ha contado con la presencia 'on line' de su director, Ezequiel Radusky, quien ha estado acompañado por la actriz Liliana Jiménez y la productora Giorgina Mesiano.



Se trata de la primera película en solitario del director de cine tucumano, quien codirigió en 2013 'Los dueños'. El filme se adentra en una historia de supervivencia encarnada en la figura de dos mujeres compañeras de trabajo como limpiadoras en un edificio estatal, interpretadas por Liliana Juárez y Rosario Bléfari, quienes han de adaptarse a la llegada de una nueva directora.



Radusky ha explicado que "la película hace que la gente se pueda encontrar en esos personajes, porque son muy humanos". Esta conexión puede producirse de manera intensa con el público español ya que se trata de un país, ha remarcado el director, "que tiene muchas similitudes" con Argentina. En este sentido, el realizador ha calificado a 'Planta permanente' como "una invitación a la reflexión sobre la lucha de clases" y esa tarea, ha añadido, "no es algo propio de Argentina sino global".



La productora de la cinta ha ahondado en la temática de 'Planta permanente', reivindicando que los pares se acompañen en esta "lucha de clases" reflejada en el largometraje. La película, ha señalado, es una "historia donde se refleja el día a día de las clases trabajadoras, sin estigmatizar", dando espacio a la reflexión.



La actriz Liliana Jiménez ha confesado que no le costó interpretar el personaje puesto que ha vivido "situaciones similares" a las encaradas por la protagonista. "Es una película muy emotiva, para mí con mucha poética", ha asegurado.



Ezequiel Radusky nació en 1981 en San Miguel de Tucumán (Argentina). Es director de cine, guionista y actor. Su primer largometraje, 'Los dueños' se proyectó en la 52 Semana de la Crítica en Cannes en 2013, donde consiguió la Mención Especial del Jurado. Su nueva película, 'Planta permanente' ganó Mejor Proyecto en la Coproducción Europa-América Latina VI Foro del Festival de Cine de San Sebastián en 2017, obtuvo un mención especial en el Concurso de Guiones del 39 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana (2017) y ganó la coproducción Ibermedia Fund en 2018.