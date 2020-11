Bolsonaro acude a las urnas en su feudo electoral de Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 15 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió a las urnas para votar en las municipales de este domingo en Río de Janeiro, ciudad en la que está censado y en la que inició su carrera política hace tres décadas precisamente como concejal.

Bolsonaro se trasladó en avión desde la capital federal Brasilia, donde reside actualmente, y aterrizó en una base militar de Río cerca de las 9:30 hora local (12:30 GMT).

El dirigente ultraderechista, de 65 años, se trasladó en coche y votó una media hora después en la escuela municipal Rosa da Fonseca, en la zona oeste de Río, bajo fuertes medidas de seguridad y con restricciones para el acceso de la prensa.

Allí, saludó brevemente a algunos curiosos y simpatizantes portando una mascarilla, que es obligatoria para poder ejercer el derecho al voto como medida de protección a la COVID-19.

Se trata de los primeros comicios en los que el jefe de Estado vota, después de que fuese elegido presidente en octubre de 2018.

Bolsonaro ha sido muy criticado por su escepticismo sobre el impacto de la COVID-19, que él mismo contrajo el pasado julio, y por achacar a la gestión de gobernadores y alcaldes el elevado número de muertes (165.000) y de contagios (casi 6 millones) en Brasil.

También ha defendido que una eventual vacuna contra el coronavirus no debería ser obligatoria en el país.

En estos comicios, el presidente, quien no está afiliado a ningún partido desde que rompió hace un año con el PSL que le aupó a la jefatura de Estado, apoyó a varios candidatos de grandes ciudades, aunque los sondeos prevén malos resultados para todos ellos.

En Río, Bolsonaro ha respaldado al actual alcalde, el conservador y líder evangélico Marcelo Crivella.

Para la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula tampoco son halagüeños los pronósticos electorales, que les sitúan fuera del mapa de las metrópolis.

Este domingo, casi 150 millones de brasileños están obligatoriamente llamados a las urnas para elegir el gobierno de 5.569 ciudades, que incluye un número igual de alcaldes y a unos 70.000 concejales.

En caso de que un candidato no logre más del 50 %, se celebrará un segunda vuelta el 29 de noviembre entre los dos aspirantes más votados de cada ciudad.