A.Saudí.- Arabia Saudí lamenta el veto alemán a la venta de armas y ve "legítima" su participación en la guerra de Yemen

BERLÍN, 15 (DPA/EP)



El ministro de Estado y número dos de la política exterior de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, ha criticado la "errónea e ilógica" decisión del Gobierno alemán de prohibir las ventas de armas a su país al entender que la participación saudí en la guerra de Yemen, el motivo de esta suspensión, es un acto "legítimo".



La coalición alemana formada por los conservadores de la canciller, Angela Merkel, y los socialdemócratas acordó en marzo de 2018 impedir la entrega de armas a cualquier país directamente involucrado en la guerra, donde Arabia Saudí encabeza desde hace más de cinco años una alianza de Estados árabes que luchan allí contra los rebeldes huthis, apoyados por Irán, en un conflicto que ha generado una catástrofe humanitaria.



Después de haber sido prorrogada varias veces, la prohibición volverá a ser objeto de debate en las próximas semanas a medida que se acerque el último plazo, el 31 de diciembre. Antes de la prohibición, el volumen de exportaciones de Alemania al reino saudí ascendía en 2017 a 254 millones de euros.



"La idea de que se detuviera la venta de armas a Arabia Saudí debido a la guerra de Yemen me parece ilógica", ha respondido Al Yubeir. "Creemos que es errónea porque pensamos que la guerra en Yemen es una guerra legítima. Es una guerra en la que nos vimos obligados a participar", ha declarado.



"Podemos comprar armas de varios países y lo hacemos. Que se diga que no se venderá armas a Arabia Saudí a nosotros no nos cambia las cosas", ha añadido el ministro antes de matizar que su país, el mayor importador de armas del mundo, no quiere presionar a Alemania sobre este asunto. "Solo digo que la gente necesita ver esto desde una perspectiva equilibrada", ha explicado.

