Argentina.- Argentina investiga un posible caso de tráfico de explosivos en la frontera con Paraguay

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Argentina ha anunciado este sábado la apertura de una investigación sobre un posible caso de tráfico con sustancias para fabricar explosivos en la frontera norte que el país mantiene con Paraguay.



Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, este viernes una denuncia anónima llegó a la embajada de el país en Reino Unido en la que se alertaba que el material nitrato de amonio, el mismo que causó la explosión de Beirut el pasado verano, se usaría "contra la comunidad judía" y fuentes consultadas por el diario local 'Clarín' afirman que el caso tendría "relación con terrorismo internacional".



Según el mismo diario, no es la primera denuncia anónima que reciben las autoridades argentinas y, de manera preventiva, se ha reforzado la seguridad en las localidades vinculadas a la comunidad judía.



Recientemente, varias operaciones policiales en la zona han requisado cartuchos de dinamita en gel a una banda criminal brasileña que intentaban realizar ataques a una prisión para liberar a miembros del grupo.



La comunidad judía argentina no es ajena al terrorismo, ya que fue víctima del atentado de mayor dimensión que ha experimentado el país en 1994 cuando un coche bomba explotó cerca de la sede de la colectividad judía (AMIA) causando 85 muertes y 300 heridos.



Previamente, había habido otro ataque terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 que causó 22 muertos y 242 heridos.



Las hipótesis de la investigación han culpado siempre al terrorismo islamista. Argentina mantiene órdenes de captura internacional contra ocho ex altos cargos iraníes y ha relacionado el atentado con el partido-milicia libanés Hezbolá, sin embargo el caso nunca se ha considerado resuelto.





