Anabel Pantoja se pronuncia tras la entrevista de Kiko Rivera: "He tomado una decisión"

MADRID, 15 (CHANCE)



Desde que el viernes Kiko Rivera se sentase en el plató de Cantora: la herencia envenenada, Anabel Pantoja no se ha pronunciado ni por redes sociales, ni en ningún programa de televisión. Hoy domingo, la sobrinísima ha decidido mostrar su opinión y ha dejado bien claro en la posición en la que se encuentra. Además, ¡atención! porque asegura que ha tomado una decisión muy importante que va a hacer pública:



"Quería comentaros que me he puesto a leer mensajes, pero me he dado cuenta que he recibido muchísimos mensajes crueles, de insultos y sobre todo acusándome de delitos, que es lo más fuerte. Entiendo que esto es público, Kiko es como mi hermano y tiene todo mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Entonces, quien no lo entienda, lo respeto, pero no os da derecho a insultarme ni a acusarme ni a ponerme en lugares y tiempos que ni siquiera había nacido. A partir de mañana yo he tomado una decisión, la vais a conocer y por supuesto amo a mi familia por encima de todo y de cualquier cosa"



Estas han sido las palabras que ha mostrado Anabel Pantoja a través de sus stories de Instagram y es que parece que la sobrinísima tiene muy claro qué es lo que va a hacer a partir de ahora, mañana tendremos que estar muy atentos para saber cuál es esa decisión.



De esta manera, deja claro que apoya tanto a su tía Isabel Pantoja como a su primo Kiko Rivera y sigue sin querer posicionarse de un lado o de otro, ya que como bien ha comentado a lo largo de la semana es un tema tan complicado que puede resultar peligroso.