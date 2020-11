AMP3.- Perú.- Presidente del Congreso de Perú pide renuncia de Merino tras dos muertes en protestas contra el Gobierno

Dos muertos y varios heridos durante las protestas contra el Gobierno



Varios ministros y el presidente del Congreso han anunciado su dimisión.



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, ha pedido este sábado la renuncia del presidente, Manuel Merino, que asumió su cargo el pasado lunes, después de la muerte de dos manifestantes en la sexta jornada consecutiva de protestas contra el Gobierno.



Valdez ha convocado a la junta de portavoces a las 08:00 horas de este domingo (14:00 horas peninsulares) para evaluar la renuncia del presidente y "hallar la forma de solucionar la crisis política" y que "no se vaya de las manos", ha señalado en la cadena de televisión Canal N, y ha pedido a Merino que evalúe "su inmediata renuncia".



El presidente, Manuel Merino, llegó al cargo el pasado lunes tras la aprobación de una moción de censura contra el ahora expresidente Martín Vizcarra por su presunta implicación en varias tramas corruptas.



Sin embargo, con el país en medio de la pandemia y unas elecciones generales convocadas para abril de 2021, la destitución de Vizcarra ha desencadenado una ola de contestación social y protestas contra Merino, al que se le acusa de ser parte de la "vieja política" del país.



El actual presidente no ha hecho ninguna manifestación pública, aunque su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, ha asegurado que se reunión con él este sábado, pero que, después del encuentro, ha intentado localizarlo por teléfono sin resultado, según la emisora 'RPP'.



DOS MUERTOS EN LAS PROTESTAS



Las protestas contra el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, se repiten este sábado por sexto día consecutivo en Perú en una jornada en la que, al menos, dos de los manifestantes han fallecido en Lima, según han confirmado las fuerzas de seguridad.



Una de las víctimas ha sido Jack Bryan Pintado, un joven de 22 años, que falleció por "múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego", según el parte médico publicado por la Policía Nacional de Perú durante la madrugada de este domingo.



La segunda víctima ha sido Inti Sotelo Camargo, de 24 años, que ha muerto a causa de "un proyectil de arma de fuego en el tórax, a la altura del corazón". La Fiscalía ha anunciado que investigará ambas muertes.



Además, hay 63 heridos, de los que 19 lo fueron por inhalación de gases tóxicos, 14 con politraumatismos, nueve con heridas de proyectil, siete con heridas contuso cortantes, uno con lesiones oculares y de 13 se desconoce el diagnóstico, según cifras del Ministerio de Salud recogidas por RPP. También han sido heridos dos periodistas que cubrían las protestas.



Las fuerzas de seguridad han lanzado botes de gas lacrimógeno y disparado perdigones de goma contra las víctimas, una práctica denunciada por numerosas organizaciones internacionales desde el comienzo de las manifestaciones, ya que es una munición que solo debe usarse si el agente ve su vida en peligro, de acuerdo a las guías internacionales.



Las manifestaciones han sido convocadas a través de las redes sociales en las principales ciudades de Perú con lemas como "Fuera Merino", "Que se vayan todos" o "¡Nueva Constitución ahora!" en lo que es considerado por los organizadores como la Segunda Marcha Nacional.



PEDIDOS DE RENUNCIA Y DIMISIONES



El presidente del Congreso no ha sido el único en pedir la renuncia a Merino, sino que gran parte de la clase política peruana, entre los que se encuentran políticos que el lunes votaron afirmativamente en la moción contra Vizcarra, ha condenado lo sucedido y pedido la dimisión También lo ha hecho el propio expresidente.



"Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo. Mis condolencias a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en busca de un país mejor. El país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune", ha dicho Vizcarra en su Twitter.



Además, a esta denuncia contra la actuación policial se han sumado organizaciones como el Tribunal Constitucional del país que ha condenado la actuación policial en la misma red social.



El propio Valdez, que sustituyó a Merino al frente del Congreso, ha subrayado que asumirá "las responsabilidades que haya que asumir" y dimitirá de su cargo, como también lo hará el vicepresidente de la institución.



Tras conocerse la muerte de los dos jóvenes, casi una decena de ministros del Gobierno ha presentado su dimisión. En este grupo se encuentran los titulares de las carteras de Defensa, Cultura, Mujer, Salud, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Justicia y Derechos Humanos, según ha recopilado RPP.



Por su parte, el primer ministro ha asegurado que dimitirá si lo hace el presidente.





