AMP.- EEUU.- Trump aparece por sorpresa en una manifestación de apoyo en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aparecido este sábado por sorpresa en la "Marcha MAGA (Make America Great Again, Volvamos a hacer grande a Estados Unidos) del Millón" celebrada en Washington D.C. entre los gritos de apoyo de los asistentes. El mandatario ha aparecido en su coche, que ha recorrido lentamente la zona mientras Trump saludaba a sus simpatizantes.



Los asistentes han respondido con gritos de "¡USA, USA!" ("¡Estados Unidos, Estados Unidos!" y muchos de ellos han perseguido el vehículo presidencial para intentar sacarse una fotografía.



El viernes Trump ya insinuó que podría participar en un mensaje publicado en Twitter en el que explicaba que "puede que intente pasarme y saludar". "Es emocionante ver el gran apoyo que hay, en particular en las manifestaciones orgánicas que surgen por todo el País, incluida la gran manifestación del sábado en D.C.", indicó.



Entre los convocantes de la marcha están Parad el Robo D.C. y grupos de extrema derecha como Proud Boys (Chicos Orgullosos) o Oath Keepers (Los Guardianes del Juramento).



CHOQUES CON UNA CONTRAMANIFESTACIÓN



Además de los simpatizantes de Trump, también se ha convocado una contramanifestación en las inmediaciones bajo el lema "F--- MAGA".



Los grupos se han encontrado y ha habido choques entre ambos por lo que la Policía ha debido mediar y dispersar a los manifestantes anti Trump que intentaban abrirse paso hasta un hotel donde se congrebaban los simpatizantes del presidente estadounidense.



Por su parte, el magnate neoyorkino se ha manifestado en Twitter y ha criticado a Fox News por no mostrar a los protestantes.



Trump no ha reconocido su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre a pesar de que los recuentos en los estados clave se han inclinado hacia su rival, el demócrata Joe Biden. Hasta ahora los recursos presentados por el equipo de Trump para pedir recuentos han sido desestimados por los tribunales.

