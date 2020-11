Alice Campello apuesta por un look total blue en pleno Otoño

23/09/2019 Alice Campello EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 15 (CHANCE)



Alice Campello se está convirtiendo en toda una influencer y es que muchos de sus seguidores ansían que suba contenido en sus redes sociales de sus mejores looks para coger ideas y llevárselas a su terreno. Hoy, la pareja de Alvaro Morata ha colgado una fotografía del outfit que ha elegido para este domingo otoñal y lo cierto es que nos ha dejado completamente enamorados.



No es fácil combinar colores y menos en Otoño que es una época del año en la que los colores son muy apagados, tonos oscuros para estar a la par que el tiempo, pero Alice ha roto con este tópico y ha lucido un look total blue con el que nos ha dejado impresionados.



La pareja del futbolista ha elegido un vaquero skinny, un jersey azul cielo de cuello vuelto y un bolso bandolero de color agua marina. Todo ello acompañado con una pose como si fuera la mismísima Beyonce en una de las calles de Italia.