Adara Molinero nos sorprende con esta nueva amistad

25/07/2020 Adara Molinero y Rodri Fuertes regresan de sus vacacines en Ibiza muy cariñosos.



Desde que salió de la casa de Gran Hermano VIP, Adara Molinero lleva la vida que siempre había soñado y que hacía años que no disfrutaba. Aunque mejor dicho, la concursante comienza a tener las riendas de su vida cuando rompe finalmente con Gianmarco. Desde ahí, la hemos visto sonreír de una manera natural y relajada, todo ello de la mano de su nueva pareja, Rodrigo Fuertes, con el que parece que ha encontrado ese amor que tanto buscaba.



Los dos están disfrutando de un noviazgo lleno de viajes, salidas, reuniones con amigos... en definitiva, la vida que Adara Molinero no llevaba cuando estaba con Hugo Sierra viviendo en Mallorca, donde como bien explicó ella en la casa de GH, no tenía vida.



Ahora no se puede quejar de vida porque son muchas las veces que la vemos con amigos comiendo o cenando y por supuesto con su chico, con el que tiene unas citas muy especiales. Este sábado, la concursante nos ha dejado completamente sorprendidos al subir una fotografía en su historia de Instagram con una cantante muy famosa de este país: Natalia Rodríguez.



Lo cierto es que no sabíamos que Adara Molinero era amiga de esta artista que tantos buenos momentos nos ha regalado encima de un escenario, pero lo cierto es que las dos reflejan una complicidad extrema.