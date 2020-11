Yana Olina no se separa de David Bustamante ni un solo momento

14/11/2020 YANA OLINA Y DAVID BUSTAMENTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Justo en el mejor momento de Paula Echevarría y Miguel Torres con la espera de la llegada a la pareja el primer hijo entre ambos, David Bustamante se muestra más enamorado que nunca de Yana Olina. Y es que ya sabemos que el cantante está viviendo un momento de tranquilidad con la bailarina, y es que ella le da todo lo que necesita.



Ahora, el asturiano está metido de lleno en sus proyectos laborales y lo cierto es que David Bustamante se ha mostrado con una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos, ya que ahora mismo con la pandemia del Covid, es de ser privilegiado tener trabajo y el cantante no se puede quejar.



Como bien decimos, sumergido en un nuevo programa de televisión, David Bustamante ha ido acompañado por su pareja, Yana Olina y no se ha separado de ella en todo momento. De hecho, los dos tortolitos salían juntos de las instalaciones con una sonrisa en sus rostros... y es que, no hay nada más maravilloso que tu pareja pueda estar contigo mientras tu trabajas.



Es por eso que la relación de David Bustamante y Yana Olina está más que consolidada, los dos hacen caso omiso a los rumores que hay de ellos y viven locamente enamorados, igual que el primer día. Recordemos que al principio de su noviazgo, nadie se creía que el asturiano quisiera establecer un nuevo vínculo con una mujer, pero la llama del amor surgió y lo han demostrado con el paso del tiempo.