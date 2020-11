Warriors pretenden llenar al 50% su campo de juego en 2021

Fotografía de archivo del dueño de los Warriors, Joe Lacob. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 13 nov (EFE).- Los Warriors de Golden State presentaron un plan dirigido a reabrir el Chase Center al 50 por ciento de su capacidad para la temporada 2020-21 de la NBA en medio de la pandemia del coronavirus.

La propuesta presenta pruebas que el propietario del equipo, Joe Lacob, cree que permitirá a los espectadores regresar al lugar de 18.064 asientos del equipo en San Francisco.

Lacob agregó que las arenas vacías amenazan a la NBA como negocio.

"No solo quiero hacer esto y mostrarle al mundo cómo podemos hacerlo ahora, estoy dispuesto a gastar el dinero para hacerlo", dijo Lacob.

Indicó que "este es un problema serio. No puede continuar por varios años, porque si esto continuara por varios años, la NBA ya no existiría".

"No puedes sostener esta liga sin aficionados. Puedes hacerlo por un año. Todos nos las arreglaremos por un año. Pero supongamos que estamos en esta misma situación el próximo año. Ahora estamos hablando de un daño financiero serio, muy serio", dijo.

Lacob agregó: "Demostremos el concepto. Usemos nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros siete u ocho meses de trabajo, nuestra experiencia para probar el concepto. Eso es lo que estoy tratando de lograr para el estado, la ciudad y el gobierno".

La NBA y sus jugadores acordaron una temporada regular de 72 juegos, por debajo del calendario habitual de 82 juegos, y una fecha de inicio del 22 de diciembre para la campaña 2020-21. La temporada 2019-20 se cerró en marzo debido al coronavirus antes de reanudarse a puerta cerrada en la "burbuja" de Orlando en julio. Los Lakers reclamaron el campeonato en octubre.