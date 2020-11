Uruguay retorna a Montevideo y ya piensa en Brasil

Darwin Nuñez (c) de Uruguay celebra al anotar un gol hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Montevideo, 14 nov (EFE).- La selección de Uruguay retornó este sábado a Montevideo después de vencer 0-3 a Colombia en la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y se alojó en el complejo Celeste, donde preparará el duelo frente a Brasil del próximo martes.

Tras unas ocho horas de viaje, el equipo de Óscar Washington Tabárez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, situado a las afueras de la capital, sobre las 8.00 hora local (11.00 GMT) y desde allí partió en autobús hacia su concentración.

Los futbolistas quedarán hospedados y se entrenarán allí hasta el duelo del martes a las 20.00 hora local (23.00 GMT) en el estadio Centenario frente a los dirigidos por Tite.

Para ese encuentro probablemente Tabárez repita el equipo que este viernes consiguió un resultado histórico al vencer 0-3 a Colombia en Barranquilla gracias a los tantos de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez.

De esa forma, Martín Campaña, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Suárez y Cavani serían los once titulares.

Brasil, por su parte y al igual que frente a Venezuela, no podrá contar con su estrella Neymar, lesionado, y es probable que Tite vuelva a apostar por un ataque formado por Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Richarlison.

En la tercera jornada, la Canarinha derrotó por 1-0 a Venezuela con un tanto de Firmino, resultado que la colocó como líder de la tabla de posiciones con un pleno de nueve puntos.

Ahora, para mantenerse a la vanguardia de la tabla, Brasil deberá visitar Montevideo, donde no pierde desde 2001 y donde en sus últimas dos visitas de eliminatorias mundialistas ganó 1-4 y 0-4.