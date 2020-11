Un capitán de 80 años evocará la primera circunnavegación en barco ecológico

El capitán de barcos y periodista Jimmy Cornell, de 80 años y una leyenda en el mundo de la vela, ultima en Sevilla una réplica de la primera vuelta al mundo que culminó hace casi quinientos años Juan Sebastián Elcano, y lo hará en un velero eléctrico que genera su propia energía y emite cero emisiones de dióxido de carbono. Atracado en el Club Náutico de Sevilla, el catamarán "Aventura zero" (de 45 pies o 13,7 metros de eslora) espera zarpar la próxima semana con Cornell y tres tripulantes para hacer exactamente el mismo recorrido que hace 501 años comenzó una armada de cinco barcos en Sevilla, de los que solo volvió uno, tres años después, al mando de Elcano. EFE/ Manuel Rus

Sevilla (España), 14 nov (EFE).- El navegante y periodista británico Jimmy Cornell, de 80 años y una leyenda de la vela, ultima en Sevilla (sur español) los preparativos para repetir la primera vuelta al mundo, que culminó hace casi quinientos años el español Juan Sebastián Elcano, y lo hará en un barco eléctrico que genera su propia energía y no emite dióxido de carbono.

Atracado en el Club Náutico de Sevilla, el catamarán "Aventura zero" espera zarpar la próxima semana con Cornell y tres tripulantes para hacer exactamente el mismo recorrido que hace 501 años comenzó una flota de cinco barcos en Sevilla, de los que solo uno volvió, a los tres años, al mando de Elcano.

El velero, al navegar empujado por el viento, genera con una hélice su propia energía, que es suficiente para cocinar, iluminarse y los elementos de navegación, explica Cornell a Efe, que paga con sus medios la aventura, incluida en los actos oficiales conmemorativos del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

La embarcación saldrá con un pequeño retraso sobre el calendario inicial porque un rayo afectó a los sistema de navegación mientras estaba en Sevilla, y pretende recorrer 30.000 millas en unos nueve meses.

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Además de conmemorar el hecho histórico de la primera circunnavegación, un viaje que comenzó Fernando de Magallanes y concluyó Elcano, Cornell quiere destacar la "creciente" preocupación por el medio ambiente y llevar por el mundo el mensaje de "Un planeta, un futuro".

Por eso, el proyecto se denomina "Desafío EL.CA.NO", el acrónimo de "ELectricidad. CArbono. No", resaltó el capitán, que fue periodista de la BBC y ha recorrido a vela 200.000 millas en tres vueltas al mundo y viajes a la Antártida y por el Paso del Nordeste.

En esta réplica de la primera vuelta al mundo, Cornell quiere colaborar con institutos oceanográficos y centros de investigación para desplegar boyas y transmitir datos meteorológicos sobre los efectos del cambio climático, así como colaborar con centros educativos para informar a los jóvenes.

La previsión es navegar desde Sevilla a las Islas atlánticas de Canarias para luego ir directamente al Estrecho de Magallanes porque la pandemia impide parar en Brasil y Argentina.

Luego irán a Guam, en el Pacífico; las Filipinas -donde unos guerreros indígenas mataron a Magallanes-, a Brunei, Molucas y Timor, donde navegarán sin escalas, hasta Sudáfrica, como hicieron los navegantes de la primera vuelta al mundo, para continuar a Cabo Verde y, de nuevo, a Sevilla. Y desde allí a Getaria (norte español), donde nació el Elcano.

LA NAVEGACIÓN ES SU VIDA

"Soy un aventurero", resume en español perfecto Cornell mientras alude a su "secreto" para estar en buena forma y gozar de salud: mantenerse siempre activo y no parar de organizar proyectos, aventuras y de escribir libros, al contrario de los que, cuando cumplen los sesenta años, piensan que es el final "y no hacen nada".

Uno de los tripulantes, el norteamericano Conor Dugan, subraya que es "fácil" dar la vuelta al mundo en un barco de motor, pero no tanto hacerlo a vela, que es "más similar al viaje original". Además, destaca, "el orgullo" de hacerlo con una "leyenda" de la vela como Cornell.

Autor del superventas internacional "World Crusing Routes", con más de 250.000 ejemplares vendidos, Cornell ha organizado durante 38 años ralis trasatlánticos, cinco de vueltas al mundo y una regata de vuelta al mundo, en los que han participado más de 3.000 barcos y 15.000 regatistas.

Cornell, nacido en Rumanía, desde donde emigró a Inglaterra, también organizó la travesia "América 500" con motivo del V Centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1992.

