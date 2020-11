Trump insta al Congreso a aprobar un rescate económico "grande y centrado"

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS

Washington, 14 nov. (EFE).- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este sábado al Congreso a que apruebe un nuevo paquete de estímulo de la economía "grande y centrado" para frenar el deterioro causado por la pandemia y en medio del estancamiento de las negociaciones entre los demócratas y los republicanos.

"El Congreso debería hacer ahora un Proyecto de Ley de Alivio para la Covid. Necesita el apoyo de los Demócratas. Háganlo grande y centrado. ¡Hagánlo!", dijo Trump en Twitter.

Estas son las primeras palabras de Trump referidas a las conversaciones para aprobar un nuevo paquete de estímulo, desde que hace una semana las proyecciones de los principales medios de comunicación dieran como ganador en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre al demócrata Joe Biden.

Por el momento, Trump no ha reconocido su derrota electoral y ha denunciado, sin pruebas, que ha habido fraude.

Antes de las elecciones, el ahora presidente saliente había hecho llamamientos en varias ocasiones para llegar a un acuerdo con los demócratas del Congreso para pactar un nuevo rescate de la economía, tras el aprobado en marzo pasado por valor de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia de EE.UU.

La Casa Blanca llevaba desde hacía meses negociando con los progresistas, pero las negociaciones se paralizaron antes de los comicios y todavía no se han reanudado.

Según medios locales, de reanudarse, sería el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que tampoco ha reconocido aún la victoria de Biden, quien encabezaría las conversaciones, mientras que la Casa Blanca se quedaría en un segundo plano.

El jueves McConnell rechazó las peticiones de los demócratas de alcanzar un acuerdo para un gran paquete de ayuda: "Ese no es un lugar al que creo que estamos dispuestos a ir", indicó.

Los republicanos defienden la aprobación de un rescate limitado, similar al plan de estímulo por valor de 500.000 millones de dólares presentado por los conservadores y que fue bloqueado en septiembre y octubre por los demócratas en el Senado.

La propuesta de los republicanos contempla financiación para las pequeñas empresas y la sanidad pública, pero no recoge fondos para los Gobiernos locales o depósitos directos a los ciudadanos, como sí hacía el rescate aprobado en marzo.

Los progresistas buscan, por su parte, un paquete de ayuda mayor que incluya nuevas prestaciones por desempleo, una segunda ronda de cheques directos a ciudadanos y asistencia a los Gobiernos estatales y locales, entre otros.

EE.UU. es el país del mundo más afectado por la pandemia, con 10.826.136 casos y 245.040 fallecidos, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.