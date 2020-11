Trump insiste en que ha ganado Pensilvania pese a revés judicial

En la imagen, el presidente saliente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/Chris Kleponis

Washington, 13 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este viernes en que ha ganado las elecciones presidenciales en el estado clave de Pensilvania después de que dos jueces desestimaran seis demandas de su campaña, que además retiró otra querella interpuesta en Arizona.

"No nos permitieron ver 700.000 votos en Filadelfia y Pittsburgh, lo que significa, basado en nuestra gran Constitución, que ¡ganamos el Estado de Pensilvania!", escribió el gobernante saliente en su cuenta de Twitter.

Trump se pronunció después de que un juez en el condado de Filadelfia, James Crumlish, falló sobre cinco procesos iniciados por la campaña republicana que buscaba invalidar 8.329 boletas.

La campaña de Trump alegaba presuntas irregularidades porque los votantes no escribieron su nombre debajo de su firma o no anotaron su dirección en el exterior de los sobres usados para los votos por correo.

La corte puntualizó que la Junta Electoral local no exige que los votantes escriban su nombre completo o incluyan su dirección, ya que esa información está preimpresa en los sobres.

Además, indicó que las boletas se recibieron a tiempo para ser contadas.

Una decisión similar adoptó el juez Richard Haaz, de un tribunal del condado de Montgomery, quien permitió el conteo de 592 boletas por correo impugnadas por los republicanos, tras señalar que los votantes no habían escrito sus direcciones en los sobres.

Un día antes, este jueves, la campaña de Trump había logrado una victoria menor, después de que otro tribunal, que ya había mandado que los votos validados entre el 10 y el 12 de noviembre se guardasen por separado, diera la razón al líder republicano en un reclamo.

La decisión del tribunal afectó a un número indeterminado de votos, aunque según las autoridades estatales son muchos menos de los que separan en el escrutinio al candidato demócrata y presidente electo, Joe Biden, y a Trump.

También este viernes, abogados de la campaña de Trump decidieron retirar una demanda en Arizona en la que se solicitaba una revisión de los votos emitidos el pasado 3 de noviembre, tras constatar que no es posible que el líder republicano logre remontar la cifra de votos a favor de Biden en ese estado, unos 11.000.

La decisión se conoció luego de que una audiencia de seis horas presidida el jueves por un juez del condado de Maricopa, el más grande de Arizona y el cuarto más poblado de EE.UU.

"Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales", señaló Kory Langhofer, abogado de la campaña de Trump, en un documento judicial, en el que pidió, sin embargo, un pronunciamiento sobre las acciones en curso contra dos elecciones locales.