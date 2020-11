Seguidores de Trump se reúnen en Washington para denunciar fraude sin pruebas

Actualiza con color y declaraciones de manifestantes, tuit de Trump ///Washington, 14 Nov 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasó en su intento de acceder a un segundo mandato, pero miles de sus seguidores realizaron el sábado una protesta festiva en Washington para expresarle su "amor" y denunciar lo que consideran un "robo" electoral, pese a la ausencia de pruebas.En su trayecto desde la Casa Blanca para ir a jugar al golf, el presidente republicano, que todavía no ha reconocido su derrota en las elecciones frente al demócrata Joe Biden una semana después de conocerse los resultados, pudo ver desde su limusina blindada a varios centenares de sussimpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.El convoy presidencial pasó frente a la Plaza de la Libertad, donde los congregados gritaban "¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!" o "¡USA!, ¡USA!". Muchos de ellos agitaban banderas de "Trump 2020" y algunos portaban pancartas en las que podía leerse "Mejor presidente de la historia" o "Detengan el robo".Una escena inusual en el corazón de la capital estadounidense, donde Biden obtuvo el 3 de noviembre el 90% de los votos de la ciudad."El presidente Trump merece ver quién lo apoya, sentir el amor que le tenemos", dijo Kris Napolitana, de 50 años, quien acudió desde la cercana ciudad de Baltimore.Otros, como Pam Ross, que condujo más de ocho horas desde Ohio, en el norte del país, vinieron desde mucho más lejos para asistir a estas protestas convocadas por diferentes grupos, incluyendo la milicia de extrema derecha "Proud Boys".Los demócratas "están tratando de impulsar a Joe Biden al poder lo más rápido posible porque saben que el robo de las elecciones se demostrará con el tiempo", dijo Ross bajo su gorra rosa de "Mujeres por Trump".El presidente saludó en Twitter las manifestaciones en su honor y, exagerando su convocatoria, aprovechó la ocasión para reiterar sus acusaciones -sin fundamento- del supuesto fraude electoral del que se dice víctima. "Cientos de miles de personas muestran su apoyo en (Washington) DC. Ellos no tolerarán una elección amañada y corrupta!", tuiteó por la tarde.Su portavoz Kayleigh McEnany fue aún más lejos, refiriéndose a "más de un millón de personas".El tráfico vehicular fue cortado en el centro de Washington y la mayoría de tiendas seguían cerradas y protegidas con tablones, ante el temor de enfrentamientos violentos entre partidarios de Trump y sus opositores, quienes también tenían protestas previstas.Entre música y vendedores ambulantes, los manifestantes pro-Trump recorrían las calles en su mayoría sin mascaillas contra el coronavirus y clamando un segundo mandato para el republicano."Va a ser muy complicado, pero todo es posible con la ayuda de Dios", dijo Kathleen Erickson, cuyo avión a Washington desde Colorado estaba, según ella, "repleto de partidarios de Trump". - Biden, en bici -Los resultados de todos los estados ya fueron anunciados por las grandes cadenas de televisión del país. Biden consiguió 306 votos electorales, contra los 232 del presidente saliente: justo las mismas cifras, pero a la inversa, que en la victoria del magnate republicano -calificada entonces por él como un "maremoto"- frente a Hillary Clinton en 2016.Aunque todavía debe realizarse un recuento de los votos en Georgia, donde la diferencia es muy pequeña entre ambos candidatos, el resultado no cambiará nada el desenlace final: Biden dispone, pase lo que pase en Georgia, de los 270 votos electorales necesarios para abrirse las puertas de la Casa Blanca.El exvicepresidente de Barack Obama, que cumplirá la próxima semana 78 años, salió este sábado por la mañana a dar una vuelta en bicicleta por las cercanías de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, en Delaware.Trump, por su parte, continúa extendiendo la confusión sobre sus intenciones.Este viernes estuvo a punto de reconocer la victoria de su rival, pero retrocedió in extremis."Con suerte, lo que pase en el futuro, quién sabe qué gobierno será, supongo que el tiempo lo dirá", afirmó. Varias agencias federales han rebatido frontalmente las acusaciones de irregularidades vertidas por el presidente."La elección del 3 de noviembre fue la más segura de la historia de Estados Unidos", afirmaron en un comunicado conjunto varias autoridades electorales locales y nacionales, entre ellas la agencia de ciberseguridad y de la seguridad de las infraestructuras (CISA), que depende del ministerio de la Seguridad Interior."No existe ninguna prueba de un sistema de voto que se haya borrado, perdido o cambiado papeletas, o que haya sido pirateado de ninguna forma". bur-jca/sdu/rs/gma/yo/dga -------------------------------------------------------------

Te Recomendamos