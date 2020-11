Sáhara.- CEAS-Sáhara reivindica la descolonización y muestra su "solidaridad" tras la ruptura del alto el fuego

14/11/2020 VÍDEO: CEAS-Sáhara reivindica la descolonización y muestra su "solidaridad" tras la ruptura del alto el fuego. La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) ha convocado este sábado, 14 de noviembre, una manifestación frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para reivindicar la descolonización, coincidiendo con la decisión de Marruecos de desplegar militares en la zona de Guerguerat, fronteriza con Mauritania. POLITICA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) ha convocado este sábado, 14 de noviembre, una manifestación frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para reivindicar la descolonización, coincidiendo con la decisión de Marruecos de desplegar militares en la zona de Guerguerat, fronteriza con Mauritania.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de CEAS-Sáhara, José Taboada, ha señalado que "se cumplen 45 años de la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid por los que España abandonaba, vendía y traicionaba al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación".



"Hoy hemos querido reiterar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en su lucha por la libertad y la independencia", ha manifestado Taboada.



Los Acuerdos Tripartitos de Madrid establecían la cesión por parte de España de su colonia del Sáhara a Marruecos y Mauritania para su reparto. Sin embargo, el Frente Polisario resistió la ofensiva de ambos países y expulsó a los mauritanos, que firmaron un acuerdo de paz tras plantarse las milicias saharauis a las puertas de Nuakchott. Marruecos en cambio se impuso militarmente y terminó controlando la gran mayoría del territorio de la antigua colonia española, mientras que los saharauis huyeron en gran número hacia Tinduf, en territorio argelino, donde se establecieron.



Las hostilidades cesaron en 1991 tras un acuerdo de alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Sin embargo, las disputas sobre el censo a utilizar y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido la celebración del referéndum.



Las Fuerzas Armadas de Marruecos se desplegaron este viernes en la zona de El Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis. A pesar de que aseguran que no era una acción "ofensiva", el Frente Polisario lo interpretó como una violación del alto el fuego firmado por ambas partes y dio por declarada la guerra.



Así las cosas, el Frente Polisario aseguró este viernes que disparó contra cuatro bases y dos puntos de vigilancia marroquíes situados en el muro de separación construido en el desierto después del ataque de las fuerzas de Marruecos en el paso fronterizo de El Guerguerat.



Según Taboada, esto supone que "va a haber una guerra" porque "Marruecos ha roto el alto el fuego y el pueblo saharaui ha reaccionado unido". "Desde las Asociaciones de Amigos del Sáhara, las familias acogedoras, toda la sociedad española va a ayudar en estas nuevas circunstancias al pueblo saharaui para conseguir sus objetivos", ha subrayado.



Asimismo, considera que "el gobierno progresista de España debe hacer algo más" porque, aunque pensaban que "iba a ayudar a dar una solución pacífica y justa, no lo está haciendo". "Queremos que rectifique y que ayude de todas las formas posibles a dar una solución pacífica", ha añadido.



Asimismo, el presidente de CEAS-Sáhara ha indicado que "tienen que intervenir las Naciones Unidas", así como "el Consejo de Seguridad tiene que llamar a una negociación para que se pongan de acuerdo y den una solución definitiva para el conflicto del Sáhara", ya que "eso es lo que pueblo saharaui lleva esperando 45 años y ya se ha cansado".



Taboada ha asegurado que hay "mucha preocupación" porque después de "una guerra que duró 16 años en la que murieron muchos saharauis y después de 29 años esperando un referéndum que no ha llegado, van a seguir luchando y aunque tengan que dar su vida, lucharán por la independencia de su pueblo".



Desde CEAS-Sáhara esperan que lleguen a un acuerdo porque sino "será la desestabilización total del norte de África, llevando la guerra al interior de Marruecos y a todas partes y eso será terrible". "Sería muy malo para España y para Europa", ha concluido.



MANIFESTANTES ASEGURAN QUE EL SÁHARA "ES UN PUEBLO DE PAZ" Y PIDEN A LA ONU QUE INTERVENGA



Por su parte, varios manifestantes han asegurado que tras lo ocurrido el viernes "se han visto obligados a la vuelta a las armas, puesto que la comunidad internacional lo único que hace es mirar para otro lado cuando se trata de la cuestión del pueblo saharaui". "Han dado a entender que la población saharaui no tiene derechos y que las resoluciones de Naciones Unidas quedan en papel mojado y no se van a cumplir", ha destacado una participante.



En esta línea han insistido en que "han demostrado que "son un pueblo de paz" que "quiere el diálogo" y que "ha intentado por todos los medios buscar una solución pacífica que es la celebración de un referéndum de autodeterminación".



De la misma manera, han expresado que la ruptura del alto el fuego supone "la puesta en peligro de la población civil saharaui", así como consideran que "es una desgracia para la humanidad, porque una guerra no favorece a ningún bando"



Por ello, creen que "la ONU debería intervenir, pero de una manera más creíble" porque "no puede seguir dando largas para celebrar un referéndum".