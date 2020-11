Roberto Leal desvela cómo están viviendo en casa el nuevo embarazo de su mujer

02/05/2020 Roberto Leal, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 14 (CHANCE)



Roberto Leal está dando pasos de gigante en su carrera profesional como periodista y es que se ha convertido en uno de los presentadores más importantes de la pantalla. Su empatía con el público y la forma de comunicar le han llevado a tener ahora mismo un programa en prime time, Pasapalabra, en Antena Tres, con el que estamos viendo su carácter divertido y simpático con los rostros conocidos de nuestro país.



Además del momento tan pletórico que está viviendo en su vida profesional, también en lo personal está ilusionado, ya que su mujer está esperando su segundo hijo. Una noticia que comunicó en El Hormiguero y que le hace estar como loco de contento.



En este contexto, Roberto Leal nos ha confesado cómo están viviendo en su casa estos momentos tan bonitos: "Con tranquilidad y con calma, aún no sabemos si es niño o niña". De esta manera, el presentador de televisión deja claro que, aunque no sepan el sexo del bebé, están como locos de contentos en su familia por este segundo hijo que pronto tendrá en sus brazos. En cuanto a si saben ya que nombres ponerle, asegura que: "Estamos dándole vueltas, no lo tenemos claro, es tarea ardua familiar".