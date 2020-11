Puerto Rico aclara el rol de la Guardia Nacional para hacer cumplir las medidas anticovid

El informe del Departamento de Salud de Puerto Rico reportó este viernes 601 casos positivos confirmados, 63 casos probables y 368 casos sospechosos adicionales de la covid-19, hasta sumar las 1.032. EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 14 nov (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico explicó este sábado el papel que tendrá la Guardia Nacional como apoyo para hacer cumplir las restricciones dispuestas ante la pandemia y aclaró que no realizará detenciones pero sí estará presente en los sitios donde no esté la Policía.

En una conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, dijo hoy que la Guardia Nacional va a "llevar a cabo una labor de apoyo a la policía. Va a servir de ojos y oídos".

Recalcó que los soldados, en turnos de doce horas, no llevarán a cabo detenciones pero sí estarán presentes en sitios donde no esté la Policía.

"No detendrán a nadie, salvo que surja una situación donde haya peligro para el policía y pueda brindar apoyo", agregó.

Janer también subrayó que estarán presentes en zonas turísticas donde es frecuente ver a algunos turistas sin mascarilla, algo obligatorio en todo momento en Puerto Rico desde casi el inicio de la pandemia.

El viernes la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció el despliegue de la Guardia Nacional para hacer cumplir las restricciones frente a la pandemia, las cuales fueron aumentadas ante un repunte de los contagios en la isla.

La nueva orden entrará en vigor el lunes 16 de noviembre y estará en funcionamiento hasta el 11 de diciembre, cuando se impondrá otra, que podría ser más restrictiva si siguen subiendo las muertes, casos positivos y hospitalizados por el coronavirus.

PLAN DE APOYO A LA POLICÍA SERÁ PAULATINO

El director de brigadas de la Guardia Nacional, Miguel Méndez, dijo en la conferencia de prensa de hoy que cubrirán toda la isla pero irán paulatinamente, empezando este lunes, hasta cubrir los 78 municipios y las 13 regiones policiales.

"Somos un ente multiplicador para atender esos casos que requieren la intervención de la Policía", dijo Méndez. "Si nuestro personal tiene que ser testigo de una violación de ley en este esfuerzo, tendremos que serlo", agregó

En cuanto a la cantidad de soldados, Méndez señaló que "está por definirse" pero que rondarán entre los "100 a 200 inicialmente".

Sobre el costo de este despliegue ordenado por la gobernadora subrayó que el mismo funcionará con fondos del Departamento de la Defensa de Estados Unidos.

El informe del Departamento de Salud de Puerto Rico reportó este viernes 601 casos positivos confirmados, 63 casos probables y 368 casos sospechosos adicionales de la covid-19, hasta sumar las 1.032.

Un total de 539 personas están hospitalizadas en la isla por la covid-19 y 79 adultos están en intensivo por el coronavirus.

Las muertes, entre probables y confirmadas, suman las 901 desde el inicio de la pandemia.