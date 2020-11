O.Medio.- El número dos de Al Qaeda fue abatido en agosto en Irán, según la inteligencia estadounidense

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El número dos de Al Qaeda, Abdullah Ahmed Abdulla, más conocido como Abu Muhammad Al Masri, fue abatido el pasado agosto en Irán junto a su hija por agentes israelíes, según han confirmado fuentes del servicio de inteligencia de Estados Unidos a 'The New York Times'.



Al Masri y su hija, la viuda de uno de los hijos de Osama Bin Laden, fueron abatidos por dos hombres desde una moto en Teherán el pasado 7 de agosto, fecha que coincide con el aniversario de los ataques a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania de 1998 en los que se cree que Al Masri participó.



El terrorista fue parte del grupo fundador de Al Qaeda y se creía que era el número dos de la organización. También se encuentra en la lista de los más buscados por el FBI, ya que, oficialmente ni la organización terrorista, ni ningún Gobierno han reconocido su muerte.



Tampoco Irán, ya que la versión del asesinato que transcendió a los medios del país hablaba de que un militante de Hezbolá y su hija habían sido asesinados. La inteligencia estadounidense cree que esta era la identidad falsa que usaba Al Masri en el país, según 'The New York Times'.

