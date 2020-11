Morbidelli logra la 'pole' en el GP de Valencia, Mir saldrá duodécimo

El italiano Franco Morbidelli logró la 'pole position' del Gran Premio de Valencia de MotoGP este sábado, mientras el líder del Mundial, Joan Mir, saldrá desde la duodécima posición.

El principal competidor del español por el campeonato, el francés Fabio Quartararo, saldrá justo por delante de Mir, en la undécima posición.

Morbidelli, compañero de Quartararo en la escudería Yamaha-SRT, superó al australiano Jack Miller (Ducati-Pramac) y al japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), que completan la primera línea de salida del GP de Valencia.

Se trata de la segunda pole de su carrera en MotoGP tras la lograda en el GP de Cataluña en septiembre. También consiguió dos victorias en esta categoría este año ocupando la 5ª posicion del Mundial.

- 'Me siento bien' -

"Habrá que ver las condiciones mañana, pero me siento bien en todas condiciones. Fue un poco difícil hoy, pero pude arriesgar algo", subrayó el italiano, de 25 años.

El domingo, a Joan Mir, líder del mundial con 37 puntos de ventaja sobre Quartararo, segundo clasificado, le bastará con acabar tercero para alzarse como campeón mundial.

Pero si el francés logra hacer 12 puntos más que el piloto de Suzuki el domingo, el título se decidirá en la última carrera de la temporada, el 22 de noviembre en Portugal.

Mir saldrá el domingo desde la 12ª posición de la parrilla, justo por detrás de Quartararo (11º), que tuvo que pasar este sábado por la Q1 para participar en la segunda sesión de clasificación (Q2), que reúne a los 12 pilotos más rápidos.

"No fue un mal día porque pude mejorar mi velocidad de carrera, pero no sé qué pasó en la clasificación, no me sentí cómodo para tirar", dijo Mir.

"Es una pena, pero lo importante es que tenemos velocidad", afirmó Mir, añadiendo que su lejana posición en la parrilla "no es el fin del mundo", aunque le obliga a hacer una buen salida el domingo.

El español, Álex Rins, compañero de Mir en Suzuki y 3º del Mundial, empatado a puntos con Quartararo, no pudo entrar en la Q2 y saldrá desde la 14ª posición de la parrilla en la carrera del domingo, que empezará a las 14h00 (13h00 GMT).

Quartararo ha tenido grandes dificultades para poner a punto su Yamaha a lo largo de todos los entrenamientos libres y de clasificación, al contrario que Morbidelli, pese a que dispone de una moto con los últimos desarrollos de fábrica, mientras el italiano corre con una moto del pasado año.

En una temporada marcada por la pandemia, el español Iker Lecuona (KTM-Tech3) no podrá participar en el GP de Valencia tras dar positivo en covid-19, después de haberse perdido también el anterior GP de Europa en el mismo circuito Ricardo Tormo valenciano el pasado fin de semana tras haber estado en contacto con un positivo.

- Primera pole para Manzi -

En Moto2, el italiano Stefano Manzi, logró la primera 'pole' de su carrera y para MV augusta, superando al español Héctor Garzó (Kalex) y al italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El líder del Mundial, el italiano Enea Bastianini partirá el domingo de la 12ª posición, por delante de su principal competidor en el Mundial, el británico Sam Lowes, que fue 18º.

El sudafricano Darryn Binder (KTM) logró la primera 'pole' de su carrera en Moto3, por delante del japonés Kaito Toba (KTM) y el español Raúl Fernández (KTM).

El líder del campeonato de la categoría, el también español Albert Arenas (KTM) saldrá desde la 6ª posición, justo por delante de su principal competidor en el campeonato, el japonés Ai Ogura (Honda), sobre el que tiene tres puntos de ventaja en el Mundial.

