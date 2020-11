Morbidelli devuelve la Yamaha al primer plano en MotoGP

El piloto italiano de Moto GP, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) , consiguió la pole en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) donde tiene lugar los entrenamientos clasificatorios de GP de Motociclismo Comunitat Valenciana.EFE/Kai Försterling

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El italiano Franco Morbidelli devolvió a la Yamaha al primer plano al conseguir el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

El líder del mundial, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), se tuvo que conformar con la duodécima posición, lo que le hará salir desde la cuarta línea y obligado a remontar en un circuito en el que no resulta demasiado fácil adelantar.

Después de no lograr el pase a la segunda clasificación directa, Alex Rins (Suzuki GSX RR) uno de los rivales por el título de su compañero de equipo Joan Mir, decidió salir a los cuartos libres a dar el máximo posible y a la postre consiguió el mejor tiempo de esa sesión, mejorando incluso su mejor tiempo personal, que en los tercero libres fue de 1:30.956 que bajó en 61 milésimas hasta dejarlo en 1:30.895.

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) fue el primero en establecer un tiempo de referencia en la primera clasificación, con amenaza nuevamente de lluvia y las bandera blancas con aspa roja ondeando en pista, secundado por el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quizás el más necesitado de pasar a la siguiente clasificación para no dar demasiada ventaja a Mir en la carrera por el título.

Cuando se entraba en los diez últimos minutos, el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) voló por los aires en la curva once como consecuencia de una recuperación súbita de la tracción en la rueda trasera de su moto ("high side"), en la que se propinó un violento y fuerte golpe que le dejó por unos instantes tumbado en el suelo, aunque al final pudo abandonar la pista por su propio pie.

Alex Márquez no se dejó amilanar por la situación y con valentía se subió a su segunda moto para intentar mejorar el noveno puesto que, por entonces, ocupaba muy atrás en la primera clasificación, pero no pudo conseguir su cometido, como tampoco Alex Rins, que acabó decimocuarto.

Mientras Alex Márquez se marchó directamente a la clínica del circuito con molestias en una muñeca, comenzó la segunda clasificación con Fabio Quartararo como primer líder, seguido por otros dos pilotos de Yamaha, el español Maverick Viñales y el italiano Franco Morbidelli, quien poco después se puso líder con 1:31.124 y con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en una meritoria segunda posición.

Vuelta tras vuelta Fabio Quartararo recuperó el liderato de la categoría hasta que se lo arrebató el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) a menos de ocho minutos para el final y poco después otro piloto de KTM se arrogó esa responsabilidad, el surafricano Brad Binder, con 1:30.763.

Y como no hay dos sin tres, el español Pol Espargaró colocó su KTM RC 16 en la segunda posición, lo que situaba a tres KTM en la primera línea, pero Maverick Viñales, por detrás, dio al traste con la alegría austríaca al ponerse líder y poco después el australiano Jack Miller hizo "correr el escalafón" al doblegar al español, mientras que el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) sacaba de la primera línea a la última KTM, y aun se iban más atrás hasta subir Aleix Espargaró a la cuarta plaza.

En un final frenético y con constantes cambios, Franco Morbidelli consiguió el mejor tiempo por delante de Miller y del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), con Johann Zarco, Pol Espargaró y Maverick Viñales en la segunda línea, Aleix Espargaró, Francesco "Pecco" Bagnaia y Brad Binder en la tercera y ya en la cuarta Miguel Oliveira, Fabio Quartararo y Joan Mir.

La duodécima posición de Mir resultó un tanto discreta pero al menos, como mal menor, pudo ver que uno de sus rivales más directos, Fabio Quartararo, acabó justo por delante de él y Alex Rins, el otro aspirante al título, ni siquiera había pasado a la segunda clasificación y tendrá que salir desde la quinta línea de la formación de salida.

Juan Antonio Lladós