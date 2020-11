Morat sobre su sencillo "Al aire": "Lo que más nos gusta es su buen rollo"

Fotografía cedida el 12 de noviembre de 2020 cortesía de Universal Music de la banda colombiana Morat mientras posa en México. EFE/Cortesía Universal Music/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 13 nov (EFE).- Los colombianos Morat lanzaron este viernes su nuevo sencillo "Al aire", una canción de amor noventero con toques "country" de la que destacaron especialmente el "sentimiento de buen rollo" que transmite, dijeron en una entrevista con Efe.

"Creo que lo que más nos gusta de 'Al aire' es el sentimiento que genera de buen rollo, como dirían en España. (...) Lo más chistoso de todo es que es una canción un poco desesperada porque es un tipo que llama a la radio a ver si finalmente le ponen atención pero el efecto que genera es totalmente opuesto", explicó Juan Pablo Villamil, vocalista y guitarrista de la banda.

El sencillo relata la historia de una persona que se enamora de otra y sabe que la única manera de comunicarse con ella es llamando a su estación de radio favorita y dejar un mensaje a través de una canción. De algún modo, relataron, provoca ganas de que el mundo se entere de lo que está sintiendo el protagonista.

Y la historia la crearon partiendo de una oda a esta costumbre muy noventera de pedir canciones en emisoras.

"Es una oda a ciertas dinámicas de la radio que nos gustan muchísimo y hoy por hoy no en todas partes se usan. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes era muy común llamar a la radio y pedir canciones, y se nos ocurrió que alrededor de esta dinámica nos podíamos inventar una historia", dijo Simón Vargas, bajista de Morat.

Ambos coincidieron en que esperan que su público pueda percibir lo que ellos sintieron y lo mucho que se divirtieron al crear su nueva canción.

Lo que probablemente no sorprenda a su público, sino más bien les reconforte al percibir esa "buena vibra" que caracteriza a la banda colombiana y que ellos mismos intentan imprimir en sus canciones de manera deliberada.

COMPOSICIÓN DELIBERADA

"Cuando uno está componiendo canciones a veces la gente cree que son un reflejo directo de lo que uno está sintiendo y que todas son experiencias personales y hay algunas que si", explicó Vargas.

Pero también dijo que "el trabajo de un compositor se parece mucho al de un novelista: cuando lees un libro no dices '¡ah claro es que el autor hizo todo igual que el personaje!' y no por eso deja de ser creíble", comentó Vargas.

Para él, la composición es una decisión. En su caso, ellos inventan historias que quieren oír y consideraron que en el momento actual, muy complejo por la pandemia de coronavirus, tenían que buscar la manera de generar un momento alegre para su público.

Lo mismo trataron de proyectar en el videoclip, que cuenta una historia pero también tiene "una producción muy entretenida que hizo la gran diferencia" gracias a los productores y directores con los que tuvieron la fortuna de trabajar.

Es por eso que desean que cuando cualquier persona vea la parte audiovisual de "Al aire" sientan el cariño con el que se hizo y la calidad de la que goza, algo que, dijeron, les hace sentir profundamente orgullosos.

"Por el 'feeling' que tenia la producción de lo que queríamos hacer era importante tener a alguien que pudiera realizarlo. Tuvimos muy buen equipo, corrimos con grandísima suerte. Desde los 'looks', y la forma que se construyó el set", indicó Vargas.

Añadió que algo que todavía diferencia más a la canción es la línea melódica que hace el banjo, en las manos de Villamil y que pretenden se quede en la cabeza de los oyentes como algo que les recuerde a Morat.

Villamil lleva tiempo familiarizándose con este instrumento tradicional de Estados Unidos y es consciente de que, al no ser del país norteamericano, su forma de tocar el banjo es "claramente distinta", aunque tenga elementos de la música "country".

"Sentía que de alguna manera teníamos una deuda de hacer algo mas tirando hacia el 'country'. La melodía que suena a lo largo de la canción (...) lo estuvimos pensando y vimos la idea de que muchas bandas tienen melodías características en los instrumentos", apuntó.

Precisamente, dijo que la banda "quería empezar a construir eso, sellos melódicos que a la gente le sonaran en la cabeza de aquí a un futuro, y esa idea empezó la canción", terminó el músico.