Manzi y MV Agusta, primera "pole position" en Moto2

EFE/Kai Foersterling

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El italiano Stefano Manzi consiguió para su palmarés deportivo y para el de MV Agusta la primera "pole position" al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Manzi estableció un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 1:34.418, por delante del español Héctor Garzó (Kalex) y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El líder del mundial, el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), no pudo pasar de la duodécima posición, aunque su rival más directo, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), lesionado en la muñeca derecha por la caída que sufrió por la mañana, fue decimoctavo sin posibilidad alguna de entrar en la lucha por las mejores posiciones de Moto2.

Hubo nombres importantes de la categoría intermedia que tuvieron que pasar por la primera clasificación y lo hicieron con la premura que supuso el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de que volviese a aparecer una fina lluvia en cualquier momento, lo que hizo que todos los pilotos saliesen "con prisas" a disputarla.

Con esos mimbres, el primer líder fue el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), seguido por el español Arón Canet (Speed Up), el australiano Remy Gardner (Kalex) y el también español Jorge Martín (Kalex), pero todavía con más de diez minutos por delante, lo que permitía que se produjesen muchos cambios.

Con el paso de los minutos la situación de algunos pilotos y su rendimiento fue evolucionando para ser, al final, Lorenzo Baldasarri, Jorge Martín, el alemán Sandro Cortese (Kalex) y el suizo Thomas Luthi (Kalex) quienes pasaron a la segunda clasificación con apenas 45 milésimas de segundo de separación entre todos ellos.

Se quedaron fuera Arón Canet, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Edgar Pons (Kalex) entre los representantes españoles.

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que pelea por el título mundial de Moto2 con el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) tuvo que afrontar la segunda clasificación con el mejor de los ánimos para intentar sobreponerse al dolor que le tenía que producir la lesión que sufrió en la caída de los terceros libres y por la cual lucía un vendaje en esa zona.

Lowes no dio muchas muestras de poder rodar a un alto nivel, casi siempre en la última posición de la clasificación, mientras que por delante los italianos Stefano Manzi (MV Agusta) y Fabio di Giannantonio (Speed Up), sorprendían en las primeras posiciones de la categoría, con el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el español Héctor Garzó (Kalex), tras ellos.

En los últimos minutos Héctor Garzó sorprendió con su registro de 1:34.431, con el que se puso líder y además batió el récord absoluto de la pista que tenía desde el año pasado otro español, Jorge Navarro (Speed Up), en 1:34.461, si bien con la sesión prácticamente finalizada le arrebató la primera plaza Stefano Manzi, que estableció un nuevo récord en 1:34.418, trece milésimas de segundo más rápido que el español, que se tuvo que contentar con la segunda posición, con el también italiano Marco Bezzecchi (Kalex), tercero.

Jorge Martín (Kalex) consiguió la quinta posición, con Marcos Ramírez sexto, Enea Bastianini, el líder del mundial, en la duodécima posición, por delante de Xavier Vierge (Kalex), con Jorge Navarro (Speed Up), decimoquinto.

Juan Antonio Lladós