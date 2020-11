LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 14 de noviembre de 2020

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

WASHINGTON - Joe Biden enfrenta una decisión sin precedentes para ningún otro presidente entrante: respaldar o no a una cuarentena nacional a corto plazo para frenar por fin una pandemia desatada. Por Alexandra Jaffe. 591 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con AMN-GEN CORONAVIRUS RECORD: Nuevo récord de positividad de pruebas en EEUU

-ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA: El coronavirus sigue avanzando en Nueva Delhi

-EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA: Alemania priorizará la vacunación contra COVID-19 en asilos

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN PERU-CRISIS MANIFESTANTES

LIMA - Los jóvenes peruanos se han convertido en los protagonistas de las recientes protestas multitudinarias contra el nuevo presidente Manuel Merino. Por Franklin Briceño. 1392 palabras. AP Foto. ENVIADO

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN BOLIVIA-LUCHA ANTIDROGA

LA PAZ - El gobierno del presidente Luis Arce retomará el modelo de lucha antidroga que dejó la administración de Evo Morales tras nombrar a un dirigente cocalero como encargado de esa tarea, se informó. Por Paola Flores. 442 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-POL EEUU-DEMOCRACIA A PRUEBA

SIN PROCEDENCIA - El presidente Donald Trump está poniendo a prueba la democracia en EEUU tras su derrota ante Biden. EEUU ha promovido durante mucho tiempo la presunción de que es el modelo de la mejor democracia a nivel mundial, pero ahora la herramienta más esencial de la democracia, el voto, está siendo atacada. Por Michael Tackett y Calvin Woodward. AP Foto.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-ELECTORES

SIN PROCEDENCIA - Líderes republicanos en cuatro estados críticos en los que ganó el presidente electo Joe Biden dicen que no participarán en un plan de dudosa legalidad hacer que los electores de su región voten por el presidente Donald Trump en el Colegio Electoral. Por Bob Christie y Nicholas Riccardi. 834 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDO

ASI-ECO ASEAN

HANOI - El presidente Donald Trump se abstiene por tercer año consecutivo de asistir a una cumbre con sus contrapartes del sureste asiático, al tiempo que China, el gran rival de Estados Unidos, se dispone a ampliar su influencia en la región con un gran acuerdo de libre comercio. Por Hau Dinh y Eileen Ng. 348 palabras. AP Fotos. ENVIADO

EUR-GEN ARMENIA-AZERBAIYAN

KALBAJAR, Azerbaiyán - Armenios incendian sus propias casas en tierras cedidas a Azerbaiyán. La aldea de Kalbajar será entregada a Azerbaiyán el domingo como parte de concesiones territoriales que formaron parte de un acuerdo para poner fin a seis semanas de combates intensos con las fuerzas armenias. La medida significó que unas 600 personas con furia y miedo profundos prefirieran destruir las casas que alguna vez amaron. 386 palabras. AP Fotos. ENVIADO

DEPORTES

DEP-AUT F1-GP TURQUIA

ESTAMBUL — El piloto canadiense Lance Stroll se lleva la primera pole de su carrera en la Fórmula Uno en medio de la lluvia en una caótica sesión clasificatoria para el Gran Premio de Turquía. En un excelente día para Race Point, el compañero de Stroll, el mexicano Sergio Pérez, fue tercero, mientras que Alexander Albon de Red Bull fue cuarto, delante de Daniel Ricciardo, de Renault. En contraste, fue una jornada miserable para Mercedes, con el líder del campeonato Lewis Hamilton calificándose sexto y su compañero Valteri Bottas apenas noveno. 325 palabras. Con fotos. ENVIADO.

DEP-GLF MASTERS

AUGUSTA, Georgia — Dustin Johnson y Justin Thomas son partes de un cuarteto de líderes en el Masters, que juega su tercera ronda el sábado en el Augista National. Por Doug Ferguson. Con fotos.

DEP-FUT LIGA DE NACIONES-RESUMEN

LISBOA — Alemania vs España, Suiza vs España, Portigal vs Francia y Suecia vs Croacia son os duelos destacados en n la jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. Con fotos. EN PREPARACIÓN. Para las 2200 GMT

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-GEN PRINCIPE CARLOS

LONDRES -El príncipe Carlos de Gran Bretaña cumple 72 años , tras un año tumultuoso en el que se enfermó de COVID-19 y su hijo el príncipe Enrique renunció a sus deberes oficiales. 266 palabras. AP Fotos. ENVIADO

