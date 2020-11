Latinoamérica.- María Eugenia Limón, elegida presidenta de la Diputación, ofrece "políticas centradas en las personas"

14/11/2020 La nueva presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón,junto a Lourdes Martín. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA POLÍTICA DIPUTACIÓN DE HUELVA.



HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)



El pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Huelva, celebrado este sábado en el Foro Iberoamericano de La Rábida, ha elegido a la socialista María Eugenia Limón como presidenta de esta institución, tras la renuncia al cargo de Ignacio Caraballo, por cuya acta ha entrado en la institución María Dolores Bermúdez, concejal en Escacena del Campo.



Limón ha destacado en su discurso la importancia de trabajar "unidos" para dar soluciones a los problemas de los onubenses, sobre todo ante la actual crisis sanitaria, y ha asegurado que priorizará "las políticas centradas en las personas".



Así se ha pronunciado la recién elegida presidenta de la Diputación Provincial de Huelva durante su intervención tras haber sido proclamada después de la votación de los diputados provinciales. En concreto, han respaldado su candidatura los 16 diputados socialistas, mientras que los nueve diputados del PP han votado a su candidato, Juan Carlos Duarte, y los diputados de Cs y Adelante Huelva se han abstenido.



Limón, que ha prometido el cargo bajo la habitual fórmula protocolaria, ha recibido el cordón de presidenta y la vara de la Diputación de la mano de la diputada Lourdes Martín.



La sesión plenaria ha sido presencial pero para garantizar el cumplimiento de todas las restricciones que están vigentes en estos momentos en Andalucía debido al covid-19 el aforo ha estado limitado a las personas cuya presencia era estrictamente necesaria.



Así, las autoridades y el resto de invitados han estado presentes en el pleno a través de la vía telemática. Entre ellos el expresidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, entre otros.



La dimisión de Caraballo como presidente de la Diputación y un día después como secretario general del PSOE de Huelva llevó a que se nombrara una comisión gestora, la cual elevó la propuesta de Limón a nivel federal.



No obstante, la renuncia de Caraballo ha abierto un debate interno en el PSOE onubense, puesto que una plataforma de alcaldes, portavoces en oposición y militantes ha mostrado su respaldo al diputado Ezequiel Ruiz como candidato a la presidencia y ha emprendido distintas acciones para trasladar al PSOE federal su postura.



El propio Ezequiel Ruiz ha subrayado este sábado a Europa Press su apoyo a Limón y ha incidido en que la decisión era "inamovible" respecto a la candidatura de ésta, por lo que, aunque estos días manifestaron su postura, "ahora toca trabajar a su lado" sobre todo teniendo en cuenta el escenario de pandemia.



DISCURSO DE LA PRESIDENTA



En su discurso, la también alcaldesa de San Bartolomé de la Torre ha hecho alusión a la crisis derivada del Covid-19 por lo que "ahora más que nunca, las instituciones tenemos la obligación de estar a la altura de lo que la sociedad merece de sus representantes", ha proseguido.



Después de indicar que cree en "una política que trabaje por el bien común", Limón ha remarcado que aspira, del mismo modo, "a trabajar desde la fuerza que me dé la unidad en mi grupo político".



En concreto, ha mencionado como sus líneas estratégicas "la igualdad de género, la igualdad de oportunidades; innovación colaborativa; aspiración de liderazgo de la provincia; lucha contra la despoblación; transición digital; economía verde; transparencia informativa y escucha activa".



Del mismo modo, ha tenido palabras para los distintos sectores afectados por esta crisis como el comercio, la hostelería, o el turismo, incidiendo en "redoblar los esfuerzos para que podamos salir cuanto antes de esta crisis".



En segundo lugar, se ha comprometido a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacando que habrá una especial atención en la conservación del patrimonio natural.



Además, ha anunciado que van a trabajar con una comisión técnica, junto a las autoridades competentes y las principales operadoras de telecomunicaciones, para ampliar y mejorar la red de telecomunicaciones provincial para alcanzar la cobertura de fibra óptica que se necesita.



Del mismo modo, Limón ha reiterado su compromiso para que la igualdad de género sea "transversal en todas las políticas públicas con el objetivo de erradicar todas las violencias y conductas machistas". En concreto, ha anunciado que en las primeras cuentas públicas que diseñe como presidenta de la Diputación de Huelva aumentará el presupuesto de igualdad.



Limón ha reivindicado, en quinto lugar, la lucha contra la despoblación en las zonas rurales, que "solo tiene un aliado; la prestación de servicios públicos de calidad". Otro objetivo que se ha marcado es "la colaboración activa" entre las instituciones y la sociedad civil, de manera que se ha comprometido en este sentido "a poner en marcha una política integral de gobierno abierto".



De otro lado, ha asegurado que va a crear un Comisionado Especial para la Memoria Democrática en la provincia de Huelva, de manera que desde la Diputación se va a destinar personal funcionario al desarrollo de las tareas que "ayuden a reparar el daño y a resaltar los valores democráticos".



"Quien me conoce sabe que voy a reclamar lo que es justo para mi tierra, sin complejos, al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía y que haré todo lo que esté en mi mano y dependa de esta institución", ha enfatizado Limón, reivindicando infraestructuras "dignas" en el ámbito de las comunicaciones y agrario.



FORMACIÓN PARA EL GOBIERNO LOCAL



Convencida de la importancia de trabajar de cara a nuevos modelos de gobernanza "más próximos a la ciudadanía", ha asegurado que creará un espacio de formación provincial de Gobierno Local, "un centro de aprendizaje continuo y de innovación colaborativa para alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y responsables públicos, en general".



Finalmente, ha recordado que la Oficina Iberoamericana tiene que seguir situando a "Huelva en el mundo, generando sinergias y oportunidades de desarrollo".



Limón, feminista y socialista, ha mencionado el camino emprendido por otras mujeres de relevancia en la provincia como Manuela Parralo (PSOE) al frente de la Subdelegación del Gobierno o Bella Verano (PP) como delegada de la Junta en Huelva andaluz, así como también ha mencionado a María Luisa Faneca, la máxima responsable del primer partido en la provincia de Huelva, y ha recordado a Petronila Guerrero, la cual fue la primera presidenta de la Diputación.



REACCIONES DEL RESTO DE GRUPOS



Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Gómez, ha abogado por hacer "una política cercana" a los ciudadanos, incidiendo en que hay que trabajar "para hacer entre todos una sociedad más fuerte", toda vez que ha ensalzado la capacidad y valía de Limón.



Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Juan Carlos Duarte, ha incidido en la importancia de hacer de la Diputación una institución "por el bien común" y por tanto "alejada de los intereses del partido que la sustenta". Así, tras mencionar "la división" entre el PSOE onubense, Duarte le ha ofrecido a la nueva presidenta "su mano tendida" y ha planteado "grandes pactos" por el empleo y las infraestructuras, por ejemplo.



Duarte ha hecho hincapié en la importancia de trabajar todos por los intereses de los onubenses y de reivindicar "sin politizar" las infraestructuras relevantes para Huelva.



La portavoz de Cs en la institución, María Ponce, ha señalado que hay que "mirar al futuro con responsabilidad y luchar por Huelva" porque el momento actual requiere "unidad y colaboración".



Por último, David F.Calderón, portavoz de Adelante Huelva en la Diputación, ha apostado por mantener los aspectos que, a su juicio, funcionan de la anterior presidencia como la concertación o la gestión turística, así como ha apostado por políticas para "garantizar los servicios públicos y avanzar en ecoturismo, empleo verde y acción social".