Kiko Rivera, tras su entrevista: "Sé lo que es tener el corazón roto"

Como hemos dicho ya, la entrevista que dio ayer Kiko Rivera en televisión ha sido histórica y quedará para el recuerdo de todos nosotros por la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja arremete contra ella públicamente por las ilegalidades que ha cometido con su su parte de la herencia. El dj se mostró de lo más consternado posible al descubrir parte de la verdad -ya que todavía le queda mucho por investigar- y dejó claro que no hay vuelta atrás.



Tras este especial en televisión, Kiko Rivera no ha tardado en pronunciarse en redes sociales sobre cómo se siente y lo cierto es que nos ha dejado de piedra, porque al final lo que vemos es a un hijo derrotado por la ambición de una madre que, como él dijo, tiene un problema de adicción con el dinero. Estas han sido las palabras del primo de Anabel Pantoja:



"Muchas veces en mi vida me enfadé con el mundo, sentí odio por mi mismo o culpabilicé a los demás por lo que me ocurría. Conozco la desesperación, las noches horribles de insomnio, las drogas y las pastillas para dormir, el vacío y la sensación espantosa de que nada tiene sentido. Se lo que es tener el corazón roto. Conozco muy bien el miedo, la ansiedad, la ira y el resentimiento..."



De esta manera, Kiko Rivera muestra sus más sinceros sentimientos a sus seguidores y asegura que tiene el corazón roto al ver que la persona a la que más amaba en toda su vida le ha fallado porque le ha robado, le ha engañado y ha jugado con sus propiedades.