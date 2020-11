Huelva.- La mujeres del audiovisual vuelven al Festival con una asesoría de producción creativa de cine en Iberoamérica

14/11/2020 Las mujeres del audiovisual vuelven al Festival de Huelva con una asesoría de producción creativa de cine en Iberoamericano. La actividad formativa de las creadoras de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) vuelve al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, con el apoyo de la SGAE y en colaboración con la Fundación SGAE, en este caso con una masterclass 'on line', en directo, dirigida a cineastas, profesionales del gremio y todos aquellos interesados en 'La producción creativa de cine en Iberoamérica y los medios de producción al servicio de la narración'. CULTURA AAMMA



HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)



La actividad formativa de las creadoras de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) vuelve al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, con el apoyo de la SGAE y en colaboración con la Fundación SGAE, en este caso con una masterclass 'on line', en directo, dirigida a cineastas, profesionales del gremio y todos aquellos interesados en 'La producción creativa de cine en Iberoamérica y los medios de producción al servicio de la narración'.



En este caso, según un comunicao, la organización cuenta con la experta docente y productora malagueña Inés Nofuentes en una masterclass, a modo de charla distendida, que podrá seguirse en directo a través del canal en YouTube oficial del certamen de cine onubense. La cita, el lunes 16, a las 09,00 horas, abordará los procesos emocionales y creativos que llevan a la cineasta a producir películas en Centroamérica, "una región con escasa industria cinematográfica, pero cuyos títulos alcanzan reconocimiento y proyección internacional en las grandes ligas", afirma.



Nofuentes ha sabido desenvolverse en diferentes ramas de la producción cinematográfica en España, México o Guatemala. Inicia su recorrido en Madrid trabajando en proyectos de distinta naturaleza tanto en cine como publicidad. En Guatemala trabaja en la producción de varios largometrajes y en 2015 estrena Ixcanul, ópera prima de J. Bustamante, en la sección oficial de Berlinale, donde gana el Oso de Plata, además de 50 premios alrededor del mundo. En México trabaja en el desarrollo de proyectos para distintas productoras, como Al fondo del callejón.



Desarrolla el largometraje documental La Mami, estrenado en IDFA (2019), y produce Te prometo Anarquía para Interior 13 Cine, estrenada en Locarno (2015). Ya desde España, produce Pólvora en el Corazón, ópera prima de Camila Urrutia, una película filmada en Guatemala, y finalizada en Andalucía, que se estrena en la sección oficial a concurso del Festival Iberoamericano de Huelva 2019, resultando ganadora del Colón de Plata para las actrices, y el premio RTVE al mejor largometraje.



El largometraje se integró en la Sección oficial de otros tantos certámenes como el SXSW 2020 (Austin, Texas), Pink Apple Film Festival (Suiza), Films from the South (Oslo) o el Festival de cine español de Edimburgo.



La productora malagueña, fundadora de Curuxa Films, es parte de la red de productores EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), de la Academia de Cine Europeo y de Aamma en Andalucía. Imparte cursos y talleres de producción cinematográfica en distintos países, incluida la Eictv de Cuba. Colabora con distintos festivales en el área de industria. Actualmente, desarrolla varios proyectos entre Andalucía y Latinoamérica.



'ANTONIO MACHADO. LOS DÍAS AZULES'



Por otra parte, Sección Talento Andaluz del Festival de Huelva se abre con el segundo largometraje documental de la cineasta Laura Hojman, que llega a la 46 edición del certamen onubense con 'Antonio Machado. Los días azules', presentado este sábado por la realizadora, el productor Guillermo Rojas y el compositor Pablo Cervantes. Con guión también de la propia directora, la obra pretende recuperar la memoria y la obra de Antonio Machado en el 80 aniversario de su muerte. Refleja la vida del poeta como símbolo de la España que se perdió, un canto a la importancia de la cultura para la vida, el progreso y para crear una sociedad mejor.



Hojman, que recibirá el próximo martes el Premio Mejor Cineasta de Andalucía que Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) concede en el Festival de Huelva Cine Iberoamericano, ha explicado que con este proyecto pretendía no solo reivindicar "su legado como poeta" sino como "figura clave de nuestra historia", reflejando "lo que simboliza como impulsor de un proyecto reformador". En este sentido, recuerda que Machado defendió la idea de que un país mejor, con una sociedad "más culta y tolerante, solo podía conseguirse a través de la educación".



Por ello, con este documental, la directora ha pretendido abrir un espacio para "reflexionar sobre muchos temas contemporáneos", fundamentalmente, sobre el papel "esencial" que la cultura tiene para la vida. Para conseguir este objetivo, Hojman ha concedido un peso importante al trabajo emocional con las personas que han prestado sus testimonios para el documental --entre los que se encuentran Ian Gibson, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina y Luis García Montero--.



La música, creada por Pablo Cervantes, también ha jugado un papel fundamental en este documental. Cervantes ha explicado durante la rueda de prensa virtual que para él ha sido una "experiencia enriquecedora" componerla. Igualmente, ha asegurado que Hojman es en gran parte responsable del resultado. "Laura es capaz de transmitir el carácter que tiene que tener la música, el mérito es suyo porque es capaz de ponernos a todos apuntando en la misma dirección", ha reconocido.



Por su parte, Guillermo Rojas ha explicado que acudir al Festival de Huelva es especial para los tres, por su vinculación personal y profesional con la muestra y que, a pesar de la distancia impuesta por la situación actual, están muy satisfechos por la acogida que está teniendo su obra en el Iberoamericano.