Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Me divierte mi equipo y me gusta, con ellos al fin del mundo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, defendió a sus jugadores con vehemencia después de empatar con Suiza (1-1) en la penúltima jornada de la Liga de Naciones y aseguró que se divierte con su plantilla e iría "al fin del mundo" con ellos.



"Me ha gustado el equipo desde el principio porque repite comportamientos que buscamos claramente en los entrenamientos, el plan es claro, dominar al rival y presionar para que tenga menos el balón que nosotros. Independientemente de donde juguemos ese es el plan, este deporte es especial y maravilloso, pero no es justo porque en lo más difícil que es meter gol hemos empatado. Me divierte mi equipo y me gusta, con ellos al fin del mundo", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.



"No me preocupa haber ganado solo uno de los últimos cinco partidos, yo no voy a los resultados simplemente, tengo que hacer un análisis más profundo. Como profesional de esto intento fijarme en las cosas que pueden decantar la balanza a nuestro favor", manifestó el seleccionador nacional, que cree que debieron ganar a los helvéticos por los méritos realizados.



"Hemos merecido ganar este partido, no creo que haya dudas de eso. Tenemos que corregir errores, que por supuesto que hemos cometido, pero debemos seguir en esta línea para potenciar nuestra idea. Nosotros buscamos ganar cada partido y conseguir resultados. No especulamos en ningún momento pero luego los resultados están ahí", añadió el asturiano.



Además, en otras cuestiones, el seleccionador nacional dijo que "no recuerda" lo que le comentó a Ramos antes del segundo penalti y tras haber fallado el primero, pero respaldó completamente el capitán del combinado español.



"Los números de Sergio tirando penaltis están solo al alcance de los elegidos. Si hubiera habido un tercer penalti lo hubiera tirado también, y un cuarto y un quinto, también. Hay una lista de tiradores y el primero es Sergio Ramos. Hubiera tirado todos lo que hubiera habido en el partido", apuntó.



Por último, Luis Enrique fue preguntado por la titularidad de Unai Simón. "Repito el discurso que he hecho desde que soy seleccionador, tengo tres grandes porteros, lo puedo justificar con los hechos, incluso cuatro o cinco y la confianza en ellos es máxima y así lo demuestran los hechos", finalizó el seleccionador español.

Te Recomendamos