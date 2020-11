Fútbol.-España se complica la vida en Basilea

14/11/2020 Fútbol/Selección.- Crónica del Suiza - España, 1-1. Ramos falla dos penaltis y Gerard Moreno salva un empate insignificante antes de jugarse el pase ante Alemania DEPORTES SEFÚTBOL



Ramos falla dos penaltis y Gerard Moreno salva un empate insignificante antes de jugarse el pase ante Alemania



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol deberá ganar a Alemania el próximo martes en Sevilla si quiere clasificarse para la 'Final Four' de la Liga de Naciones, que se disputará en 2021, después de empatar ante Suiza (1-1) en Basilea en un partido marcado por los dos penaltis fallados por Sergio Ramos y el gol de Gerard Moreno sobre la bocina.



De nada cambió el horizonte de España pese al subidón que provocó el gol a última hora. Quedaba un minuto para el 90 y apareció la bota de Gerard Moreno para fusilar a escasos metros de la línea. Un gol que hubiese anulado el VAR por fuera de juego, pero que el árbitro concedió ante la ausencia de tecnología. Un empate que nada modifica -respecto a la derrota- en el futuro de la Liga de Naciones.



El equipo de Luis Enrique no estuvo cómodo en ningún momento, empeñado en sacar el balón jugado ante la enorme presión de los helvéticos, apenas generó en la portería contraria salvo su final agónico con cuatro hombres de ataque. Pero no hubo mucho más que rascar. A España le falta mucho todavía para considerarse 'favorita' otra vez a un título.



No sólo sufrió la defensa, también el propio Unai Simón, titular por delante de De Gea en lo que parece el final del debate en la portería. España, pese a las dificultades, llegó un par de veces a la meta suiza por mediación de Ferran Torres, el mejor en el arranque del partido por su descaro y valentía con el balón.



El jugador del Manchester City fue quien más daño provocó en la defensa de los locales, sobre todo con sus cabalgadas, pero ninguna de ellas terminó besando las redes. En respuesta, los pupilos de Vladimir Petkovic avisaron con un zapatazo lejano de Shaqiri y con otra carrera de Embolo que fue el arquitecto del único gol del partido. Entre Reguilón y Ramos le pusieron la alfombra roja.



El lateral del Tottenham no recuperó su posición en la contra y Ramos salió a lo loco para tapar a Embolo. El centro al corazón del área fue exquisito, pero mucho más lo fue el remate de Freuler al palo largo. El lanzamiento fue inapelable para una Suiza que se armó en base al orden y la fortaleza de su centro del campo.



España, por su parte, no dio con la tecla en la primera parte, pero tampoco en la segunda cuando Sergio Ramos desperdició dos penaltis y la superioridad numérica por expulsión de Elvedi. El primero lo provocó el propio Ramos con un cabezazo que impactó en el brazo de Rodríguez, pero Sommer lo paró con mucha intuición para detener la cuenta de 25 penaltis marcados para el central andaluz.



El segundo lo construyó Morata al ser derriba en el área por Elvedi, que fue expulsado a diez minutos para el 90. Ramos, ante la mirada cómplice del seleccionador, volvió a fallar en su noche más aciaga. Curiosamente el día que se convirtió en el jugador europeo con más internacionalidades no pudo celebrarlo como le hubiera gustado.



El andaluz lleva 25 penaltis seguidos marcados, pero este sábado revivió viejas pesadillas desde los once metros y España, que fue a más en esa recta final, acabó encontrando el premio del gol en una jugada de Reguilón que culminó Moreno. El empate lo deja todo igual, con España negada como visitante -siete partidos sin ganar-- y jugándose el todo por el todo ante los germanos si quiere estar en la 'Final Four' del próximo año.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA, 1 - ESPAÑA, 1 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



SUIZA: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Fernandes, Zuber (Steffen, min.72); Xhaka, Freuler, Embolo (Mehmedi, min.90), Shaqiri (Sow, min.72) y Seferovic (Omeragic, min.84).



ESPAÑA: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets (Koke, min.73), Merino, Fabián (Morata, min.55); Ferran Torres, Oyarzabal (Adama, min.73) y Dani Olmo (Canales, min.73).



--GOLES:



1 - 0, min.26, Freuler.



1 - 1, min.89, Gerard Moreno.



--ÁRBITRO: William Collum (ESC). Amonestó con tarjeta amarilla a Embolo (min.58) y Freuler (min.71) en Suiza. Expulsó a Elvedi por doble amonestación (min.15 y 79).



--ESTADIO: St Jakobs Park.