ESPECIAL CANTORA: Fran Rivera llama a lágrima viva en directo para apoyar a Kiko Rivera

17/10/2019 Francisco Rivera se estrena como entrevistador con una sección propia en "Espejo Público". MADRID, 14 (CHANCE) Kiko Rivera está haciendo un especial de la herencia de Paquirri que sin duda quedará para la historia de la televisión porque está hablando de cosas que no se sabían y que hasta ahora eran impensables en la familia Pantoja. El hijo de Isabel Pantoja está completamente derrumbado y no sabe por dónde empezar a investigar todos los tejemanejes que su madre ha hecho con la propiedad que Paquirri le dejó en su testamento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Kiko Rivera está haciendo un especial de la herencia de Paquirri que sin duda quedará para la historia de la televisión porque está hablando de cosas que no se sabían y que hasta ahora eran impensables en la familia Pantoja. El hijo de Isabel Pantoja está completamente derrumbado y no sabe por dónde empezar a investigar todos los tejemanejes que su madre ha hecho con la propiedad que Paquirri le dejó en su testamento.



En todo este contexto, Fran Rivera ha llamado al programa y ha entrado en directo, completamente roto, para dar su máximo apoyo a su hermano y ha dicho lo siguiente entrecortado por las lágrimas:



"Solamente decirte hermano que siento muchísimo por lo que estás pasando porque yo he sufrido mucho y decirte que estamos contigo, que creo que estás siendo muy valiente, todo esto nos ha separado durante mucho tiempo y espero que esto se termine. Vas a contar conmigo, por supuesto. Hay mucho más de lo que se ha hablado, hay por desgracia mucho más. Voy a callar por respeto a ti, para que no pases por el sufrimiento por el que hemos pasado Cayetano y yo. Yo sé esto desde hace muchos años, no me estáis contando nada nuevo. Yo esto lo he sufrido en silencio por respeto a mi hermano y es él, el que lo está haciendo, yo creo que Papá estaría orgulloso"



Kiko Rivera se quedaba completamente descompuesto y sin saber qué decir y explicaba: "Yo he llamado a mis hermanos pidiendo disculpas. Es que no sé qué decir, yo he hablado con mis hermanos y les he llamado para pedirle disculpas por algo que no tengo nada que ver, simplemente he creído a una madre como haría cualquier hijo, hasta que he dejado de creer".