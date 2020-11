ESPECIAL CANTORA: Esto es lo que ocurrió el 2 de agosto en Cantora que cambió todo

06/03/2020 Isabel Pantoja, fuera de sí, desmiente un distanciamiento con su hijo Kiko Rivera. MADRID, 14 (CHANCE) Desde que Kiko Rivera hablase públicamente del desencuentro con Isabel Pantoja, siempre mencionó una fecha: el dos de agosto del 2020. Este día, el cumpleaños de la cantante, ocurrió algo en Cantora jamás contado que cambio por completo la percepción que tenía el dj de su madre y de toda su familia y desde entonces, empezó una investigación con la que ha ido descubriendo todo lo que no sabía. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Desde que Kiko Rivera hablase públicamente del desencuentro con Isabel Pantoja, siempre mencionó una fecha: el dos de agosto del 2020. Este día, el cumpleaños de la cantante, ocurrió algo en Cantora jamás contado que cambio por completo la percepción que tenía el dj de su madre y de toda su familia y desde entonces, empezó una investigación con la que ha ido descubriendo todo lo que no sabía.



El dj ha dicho muchas veces en el especial que están haciendo sobre la herencia de su padre que no iba a contar lo que sucedió porque sus abogados le han dicho que no lo contase, pero Jorge Javier Vázquez ha recibido un mensaje del reportero de Sálvame, José Antonio León que le contaba lo que había pasado. Lo ha leído Kiko Rivera, le ha dicho que es cierto y le ha dado la aceptación para que lo contase el presentador:



"José Antonio León me ha escrito a la 1:32 de la madrugada y cuenta que en Cantora, el 2 de agosto, se abrió la habitación de Paquirri que estaba siempre cerrada y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre cuando en su día se denunció el robo"



A todo esto, Kiko Rivera asentía con la cabeza y ha confesado que: "Ese es el punto clave, un antes y un después, en ese momento* además, de casualidad, no buscado, estaba abierta y no con llave como siempre. Yo lo único que sé es que en ese momento entré en estado de shock, yo ya había entrado en varias ocasiones en esa habitación y ahí no había nada, y ahora... Yo de toda mi vida he pensado que ahí no había nada porque he entrado y no había nada, pero * En el momento que me enteré llamé a mis hermanos. Se lo dije a mi madre y no hubo un silencio por su parte, mi madre seguía en su historia, que le habían robado".