Entrenador de Patriots, con marca de 3-5, dice que el equipo es exitoso

Foxborough (EE.UU.), 13 nov (EFE).- Bill Belichick, entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, asegura que la actual situación de su equipo, que tiene marca perdedora de 3-5, debe verse de manera general, y dijo que la organización es "exitosa", dados los resultados en los últimos 20 años.

Aunque algunos señalan que los drafts de los últimos años son deficientes como la razón principal de su marca perdedora, Belichick dice que "los resultados generales de la organización son un éxito".

"Lo más importante para mí es ganar partidos. No voy a disculparme por nuestro récord en los últimos 20 años. He visto cosas mucho peores", dijo Belichick durante una videoconferencia.

Los Patriots han ganado seis Super Bowls durante el mandato de Belichick.

Su última temporada perdedora fue en el 2000, que marcó el primer año de Belichick como entrenador.

Ahora Belichick está supervisando una transformación de la lista en 2020, la primera sin el mariscal de campo Tom Brady, lo que ha puesto en cuestionamiento si el equipo está obteniendo lo suficiente de sus selecciones de draft.

Los Patriots hicieron solo cuatro selecciones de draft en 2017, y sólo el ala defensiva reserva Derek Rivers (tercera ronda) y el ala defensiva reserva Deatrich Wise Jr. (cuarta ronda) permanecen en la lista.

El equipo intercambió su selección de segunda ronda de 2018, el esquinero Duke Dawson, antes de la temporada 2019. El tackle izquierdo titular Isaiah Wynn (primera ronda), el corredor Sony Michel (primera ronda), el apoyador Ja'Whaun Bentley (quinta ronda) y el ala derecha Ryan Izzo (séptima ronda) permanecen en la lista.

Mientras tanto, la cima de la generación 2020 no ha contribuido mucho este año, con el liniero ofensivo de sexta ronda Mike Onwenu como la estrella de los novatos, elevándose a un papel titular.

Cuando se le preguntó a Belichick si tenía idea de por qué a los Patriots les ha costado conseguir una producción constante de las selecciones recientes del draft, se refirió a la filosofía del equipo.

"Cada vez que traes a un jugador a tu equipo, lo colocas en un rol o situación que crees que se ajusta a él", dijo.

Agregó que "a veces tienes que modificar eso un poco a medida que vas conociendo al jugador. Luego trabajas con él para tratar de desarrollar eso. Él compite con otros jugadores en cualquier posición o rol que sea".

"Al final elegimos al mejor jugador de esa competencia. Así que ese es realmente el proceso. No sé de qué otra manera responder a la pregunta. Obviamente, cada jugador es diferente, cada jugador compite con diferentes jugadores, las posiciones son diferentes",

Los Patriots reciben a los Ravens de Baltimore (6-2) el domingo por la noche.