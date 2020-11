"El tiempo lo dirá": Trump más cerca de admitir su derrota

"El tiempo lo dirá": Trump más cerca de admitir su derrotaWashington, 13 Nov 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo cerca el viernes de admitir que perdió las elecciones del 3 de noviembre ante Joe Biden, pero finalmente se limitó a señalar: "el tiempo lo dirá".Trump, quien aún no felicitó a su rival, declarado ganador el sábado según proyecciones de medios en base a resultados oficiales, habló desde los jardines de la Casa Blanca para informar sobre la pandemia de covid-19. "No vamos a ir a un confinamiento", prometió. "Yo no iré. Este gobierno no irá a un cierre". "Con suerte, lo que pase en el futuro, quién sabe qué gobierno será, supongo que el tiempo lo dirá", agregó. Biden solidificó el viernes su triunfo al alzarse con un total de 306 votos electorales contra 232 de Trump, informaron las principales cadenas de TV, tras declarar al demócrata vencedor en Georgia y al republicano en Carolina del Norte.El Colegio Electoral, integrado por 538 miembros, es la institución encargada de decidir formalmente quién ganó la presidencia de Estados Unidos. Sus integrantes son atribuidos según el voto popular.En los últimos diez días, Trump ha repetido una y otra vez en Twitter que ganó la reelección, impulsando al mismo tiempo demandas judiciales para impugnar los resultados sin pruebas significativas.cl-ad/rsr -------------------------------------------------------------

