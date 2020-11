El Salvador registra 163 nuevos positivos de covid y supera los 36.350 casos

De acuerdo con el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud, de los 36.358 contagios de covid-19, 2.598 se reportan como activos, se registran 1.039 decesos y 32.721 salvadoreños se han recuperado. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 14 nov (EFE).- El Salvador registró el viernes 163 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, por lo que la cifra de positivos supera los 36.350 desde mediados de marzo, cuando estalló la pandemia en el país, a la fecha, según las estadísticas oficiales actualizadas este sábado.

De acuerdo con el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud, de los 36.358 contagios de covid-19, 2.598 se reportan como activos, se registran 1.039 decesos y 32.721 salvadoreños se han recuperado.

El Ministerio de Salud informó de que el viernes seis personas más fallecieron a causa del virus, de las que cuatro eran hombres y dos mujeres de entre los 30 y los 80 años.

En lo que va de noviembre, la cifra de contagios diarios más alta es la registrada el día 4 con 205 positivos, el resto de los días el número de casos por día oscila entre los 160 y los 190.

El municipio de San Salvador sigue siendo el epicentro de la pandemia con 4.330 casos, le sigue las localidades de Soyapango y Mejicanos con 2.880 y 1.247 positivos, respectivamente.

Las autoridades del Ministerio de Salud promueven e insisten a diario sobre la implementación de las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla y el lavado constante de manos, para evitar un rebrote de contagios, tal y como está pasando en otros países.

En lo que va de la pandemia, diversos sectores han cuestionado las estadísticas proporcionadas por el Ejecutivo y, por ejemplo, en el caso de las muertes por la covid-19 se registra, según las alcaldías, un número superior al oficial.

El Gobierno salvadoreño no hace públicos los registros sobre las muertes con sospecha de coronavirus o con neumonía atípica.

A mediados de octubre, el ministro de Salud, Francisco Alabí, indicó en una conferencia de prensa que las cifras de fallecidos por la covid que maneja el Gobierno se amparan en las pruebas de laboratorio.

Por otra parte, Alabí defendió la decisión de poner bajo reserva durante dos años la información relacionada a las pruebas del coronavirus.

"No podemos dar un acceso a los expedientes clínicos de los pacientes por la garantía de la privacidad, esta información puede utilizarse de una manera inadecuada", indicó el funcionario.

No obstante, el Índice de Información Reservada del Ministerio de Salud indica que el ministro declaró la reserva de "memorándums y correspondencia generada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública que contenga información relacionada a los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para coronavirus, dirigidas a las distintas dependencias del Ministerio de Salud".

"Debemos de ser prudentes. En su momento habrá tiempo para profundizar sobre estos datos, pero cuando estemos fuera de una crisis sanitaria", agregó.