El ministerio de Defensa de Brasil reafirma el carácter institucional de los militares

El ministro de la defensa de Brasil, Fernando Azevedo. EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Brasilia, 14 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Brasil reafirmó este sábado el talante institucional de las Fuerzas Armadas del país, puesto en duda por algunos sectores políticos por el elevado número de militares en el Gobierno de Jair Bolsonaro.

"La característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado", es estar "necesariamente apartadas de la política partidaria", dice una nota divulgada por el ministro de Defensa, Fernando Azevedo.

El general del Ejército dijo responder de esa manera a "recientes publicaciones y especulaciones", surgidas después de una polémica declaración de Bolsonaro dirigida al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuya victoria aún no ha sido reconocida por el Gobierno brasileño.

Bolsonaro, admirador declarado de Trump, sólo ha comentado el proceso electoral estadounidense para criticar a Biden y sus firmes posturas en defensa del medio ambiente.

El pasado martes, Bolsonaro llegó incluso a dar una declaración que, según la prensa local, generó malestar en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros constituyen la mitad de los ministros y ocupan otros altos cargos en el Gobierno.

"Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado diciendo que si yo no apago el fuego de la Amazonía va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo eso?", cuestionó Bolsonaro.

"La diplomacia no es suficiente. Cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora. No hace falta ni usar la pólvora, pero tiene que saber que hay", agregó Bolsonaro, cuyas políticas medioambientales han sido objeto de duras críticas por parte de Biden.

La mención a la "pólvora" fue interpretada por algunos medios de comunicación casi como una "amenaza de guerra", lo cual generó en las redes sociales una inmensa ola de bromas y descalificaciones de los militares brasileños y dudas sobre su papel en el Ejecutivo.

Tras esas declaraciones, algunos generales subrayaron el papel "institucional" de los militares, lo cual fue interpretado como un intento de desmarcarse de las posiciones del mandatario, que como tal es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Ese papel fue subrayado en la nota del Ministerio de Defensa, que también elogió el tratamiento dado por Bolsonaro a los militares.

"El Presidente de la República, como Comandante Supremo, ha demostrado, por medio de decisiones, declaraciones y presencia junto a las tropas, su aprecio por las Fuerzas Armadas".

El comunicado concluye diciendo que "un país fuerte requiere instituciones sólidas y transparentes", "tratar con franqueza los asuntos de Defensa" y contribuir al "fortalecimiento" de todas las instituciones.