El chileno Esteban Pavez ficha con el Tijuana del fútbol mexicano

Esteban Pávez de Chile participa en un entrenamiento. EFE/ Fernando Bizerra Jr/Archivo

Tijuana (México), 13 nov (EFE).- El centrocampista chileno Esteban Pavez, de 30 años, fichó con los Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, informó este viernes el equipo que tiene como sede la ciudad que hace frontera con Estados Unidos.

"El Club Tijuana suma a sus filas para reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura 2021 al centrocampista chileno Esteban Pavez, volante de contención con 30 años de edad proviene del Al-Nasr de los Emiratos Árabes Unidos" explicó el equipo fronterizo en un comunicado.

Pavez, quien jugó la Copa América Brasil 2019 con su país, se convirtió en refuerzo del equipo que dirige el argentino Pablo Guede a pesar de que aún no concluye el Apertura 2020, en el cual los Xolos están eliminados al no clasificar a la fase final.

De acuerdo con el Tijuana, Pavez destaca por su "presencia física" y por ser "un todoterreno", además de saber recuperar el balón y aportar en la defensa.

Con el Al-Nasr, Pavez acumuló 18 partidos en los que marcó dos goles, pero con el que en los últimos duelos perdió protagonismo.

El chileno surgió del Colo-Colo de su país, con el que vivió sus mejores años al salir campeón en tres ocasiones y disputar 145 duelos en los que aportó 11 goles y 7 asistencias.

El volante también cuenta con experiencia con el Atlético Paranaense brasileño, con el que jugó en 30 partidos y fue campeón de la Copa Sudamericana.

El Tijuana apuesta por Pavez para que se convierta en uno de los futbolistas que ayuden a los Xolos a regresar a disputar una fase final en el Torneo Clausura 2021.

En el Apertura 2020, el Tijuana fichó al técnico Guede para regresar a ser un equipo protagonista, sin embargo bajo el mando del argentino el equipo terminó decimoquinto de la clasificación y no avanzó a la fase final por el título.

Además, Guede y el Tijuana perdieron la final de la Copa Mx ante el Monterrey.

Los Xolos pasaron por inconvenientes en el Apertura. Sus dos mejores armas en el ataque, el ecuatoriano Miler Bolaños y el argentino Ariel Nahuelpán, causaron baja, con el torneo en marcha, por indisciplina.

En septiembre, el Tijuana reportó 30 casos positivos de covid-19, lo que en palabras de Guede provocó una baja en el rendimiento de sus jugadores.