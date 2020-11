Coronavirus.- Eslovaquia exigirá una prueba de coronavirus negativa para entrar al país a la mayoría de estados de la UE

24/03/2020 El primer ministro de Eslovaquia, Igor Matovic POLITICA EUROPA ESLOVAQUIA MICHAL BURZA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRATISLAVA, 14 (DPA/EP)



El Gobierno de Eslovaquia ha aprobado este viernes una resolución por la cual se obliga a las personas que quieran entrar al país desde la mayoría de los países de la UE a presentar una prueba negativa de coronavirus, que no podrá tener más de 72 horas de antigüedad.



La nueva normativa, que aplicará a partir del próximo lunes, será para todos los viajeros de los países de la Unión Europea, excepto Finlandia y Grecia, que están incluidos en una lista de 10 países considerados de bajo riesgo, junto con China y Japón.



Las pruebas obligatorias tendrán algunas excepciones, incluyendo a los viajeros cuyo lugar de trabajo y residencia no esté a más de 30 kilómetros del siguiente paso fronterizo, así como a los estudiantes y deportistas profesionales.



Los recientes anuncios en relación a la gestión de la pandemia en el país han sido conflictivos y cambiantes, lo que ha causado confusión e insatisfacción en el país.



Las crecientes críticas, no sólo de los medios de comunicación y la oposición, sino también de la coalición gobernante, se han dirigido en gran medida al primer ministro populista-conservador, Igor Matovic, que ha anunciado repetidamente medidas y normas en Facebook y en conferencias de prensa, para después modificarlas.



Hasta el momento, Eslovaquia ha registrado un total de 83.796 casos acumulados de coronavirus, mientras que 491 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad desde que se detectara el primer caso en el país.