Coronavirus.- China detecta 18 contagios importados de COVID-19 y ninguno de transmisión local

14/10/2020 Personal médico de un centro hospitalario de Hong Kong atiende a un grupo de personas que se van a someter a la prueba de coronavirus. POLITICA JAPÓN ASIA ASIA HONG KONG CHINA ASIA INTERNACIONAL K. Y. CHENG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Después de unas semanas en las que China ha reportado casos de transmisión local casi diariamente, el Ministerio de Salud ha informado de que este sábado no se ha registrado ninguno, mientras que sí se han confirmado 18 positivos importados.



De los nuevos casos importados, siete se han registrado en Guangdong, cinco en Shanghái, mientras que las provincias de Tianjin y Liaoning han sumado dos casos cada una y uno Fujian y Shaanxi, respectivamente.



El balance de las autoridades sanitarias chinas refleja que, hasta el momento, se han registrado un total de 3.680 casos importados, de los cuales 3.325 han sido dados de alta tras su recuperación y 355 permanecen hospitalizados. No se ha registrado ningún deceso entre los casos importados.



Este sábado también se han detectado diez nuevos casos asintomáticos, todos llegados desde el extranjero, mientras cuatro casos asintomáticos han sido recategorizados como confirmados.



En total, China suma 648 casos asintomáticos, que se encuentran en observación médica, de los cuales 434 son importados.



Por otra parte, el número total de casos confirmados de COVID-19 China asciende hasta los 86.325, incluidos 388 pacientes que todavía están en tratamiento médico, tres de ellos en estado grave.



En total, 81.303 personas han logrado superar la enfermedad en el país, mientras que 4.634 han perdido la vida, cifra que se mantiene, ya que la cartera de Salud no ha comunicado ningún nuevo deceso este sábado.



En las últimas 24 horas, 24 pacientes han sido dados de alta tras su recuperación. El Ministerio también ha informado de que hay un caso sospechoso y 15.650 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes infectados continúan bajo observación médica.