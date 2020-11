Casa Real.- PSOE valora que el PP rectifique y acuda a la inauguración del hospital de Toledo: "cometieron un error gravísimo"

CIUDAD REAL, 14 (EUROPA PRESS)



El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado este sábado que "es bueno" que el PP haya rectificado y que finalmente acuda a la inauguración del nuevo hospital de Toledo este lunes. "Saben que cometieron un error gravísimo diciendo que no iban y despreciando a la Casa Real", ha señalado.



A preguntas de los medios en una rueda de prensa, la vicesecretaria del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada socialista, Cristina Maestre, ha valorado que el PP acompañe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Rey Felipe VI en este evento. "Es bueno que ya que está ahí apoye la gestión que se está haciendo".



No obstante, según ha indicado, el PP regional va "con los pies arrastras" respecto al hospital de Toledo por "el enorme complejo que tiene" por el "destrozo" que hizo cuando gobernó en la región en la sanidad castellanomanchega.



"Saben que cuando gobernaron lo único que hicieron fue paralizar ese hospital", ha dicho, para agregar que "fruto de ese complejo" adoptan decisiones que son "injustificables".



Así, ha afirmado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "con el rabo entre las piernas" y sabiendo que "no le apetece esa cita" porque los 'populares' paralizaron ese hospital, sabe que "cometió un error gravísimo al despreciar de esa manera a la Casa Real".



"Por fin Castilla-La Mancha tiene un hospital tan importante como es el Hospital de Toledo y ahí también el PP tiene que estar aunque arrastren en sus espaldas el recuerdo vivo de que paralizaron la obra y lo despinzaron como algo horrible", ha concluido.





